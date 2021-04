Hoger onderwijs gaat open, maar NS gaat niet naar volledige capaciteit

Nu rijdt negentig procent van het aantal treinen van een normale dienstregeling. Bij de mogelijke opening van hogescholen op 26 april en universiteiten op 10 mei zal het aantal treinen gelijk blijven. De NS heeft eerder laten weten dat anderhalve meter afstand houden in de trein niet mogelijk is en benadrukt dat reizigers zelf moeten bepalen of een trein naar hun inzicht te vol is of niet. De NS heeft samen met onderwijsinstellingen afgesproken om colleges meer te verspreiden over de dag, zodat drukte tijdens de spits zoveel mogelijk wordt voorkomen.

De overheid heeft eerder een ov-protocol opgesteld waarin staat dat alle zitplekken gebruikt mogen worden. “Als een reiziger zich er niet prettig bij voelt om naast iemand te gaan zitten, kan diegene er voor kiezen om een rustigere plek in de trein op te zoeken of te gaan staan. Daarnaast is het mogelijk om je reis te plannen via de app om zo drukte in de trein te voorkomen,” zegt een NS-woordvoerder. NS benadrukt dat er voor iedereen genoeg ruimte is om met de trein te gaan maar dat reizigers hun eigen verantwoordelijkheid hebben.