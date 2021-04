Opnieuw reuring om enquête autoluwe binnenstad Tiel

Opnieuw is er reuring ontstaan in de binnenstad rondom een enquête die wordt verstuurd met vragen over het autoluw maken van de binnenstad van Tiel. Ditmaal zijn ondernemers bevraagd die in een eerder stadium al waren bijgepraat door de ondernemersvereniging Hart van Tiel. Veel ondernemers klopte aan de deur bij voorzitter Margriet van Heesch van de winkeliersvereniging. In een schrijven aan de ondernemers zegt zij: “Wij als Hart van Tiel zijn voor het autoluw maken van de binnenstad. Deze enquête is ontstaan doordat er blijkbaar twee groepen bewoners zijn. De een is voor en de andere tegen. Dat is hun goed recht. Echter vindt ik de uitleg niet helemaal chique. Wij zijn in een vroeg stadium al door de gemeente benaderd om tot een zo mooi mogelijke binnenstad van Tiel te komen, en ook daar hebben wij al heel wat tijd in gestoken. Wij waren graag in gesprek gegaan met de initiatiefnemers van deze enquête, maar zij hebben nooit contact met ons opgezocht."

Verantwoordelijk wethouder Groen van de gemeente Tiel is niet blij met de enquête maar vindt de betrokkenheid van inwoners bij dit onderwerp wel mooi, zo liet hij met een knipoog weten: “Het staat natuurlijk iedereen vrij om een enquête te houden. Wat ik alleen betreur is dat er mijn inziens een onvolledige voorstelling van zaken wordt gegeven over het begrip autoluw. Autoluw betekent namelijk niet dat auto’s helemaal geweerd worden uit de binnenstad.”

Groen vervolgt: ”Na een oproep huis-aan-huis in de binnenstad dachten meerdere bewoners en ondernemers in 2019 met ons mee tijdens vier informatiebijeenkomsten en meerdere ateliersessies. Met als resultaat een schetsontwerp voor een groene, aantrekkelijke en autoluwe inrichting van de binnenstad dat in december 2019 werd gepresenteerd aan ieder die maar wilde. In 2020 heeft de gemeente van dit schetsontwerp een ruimtelijk ontwerp gemaakt, waarvan iedereen kennis heeft kunnen nemen. In juni 2020 stemde de gemeenteraad in met de kaders voor de autoluwe binnenstad en in november stelde de raad geld beschikbaar voor de uitvoering van het ruimtelijk ontwerp en het autoluw maken. Op dit moment wordt wat betreft de autoluwe straten nog gewerkt aan een aantal details, onder andere voor het kort parkeren om even snel een boodschap te kunnen doen.”

Al eerder zorgde de enquête voor consternatie bij bewoners van de binnenstad omdat niet duidelijk was wie de enquête verstuurde. Uit onderzoek kwam ook naar voren dat niet iedereen in de binnenstad was geënquêteerd . Verschillende belangenorganisaties uit de binnenstad waren ook niet gevraagd om deel te nemen, hetgeen kwade reacties opriep. Een fractielid van de plaatselijke CDA bleek een van de organisatoren te zijn, maar het CDA meldt zelf niet betrokken te zijn bij deze enquête, zo laten zij in een brief aan de gemeenteraad van Tiel weten. Nog voor de zomer gaat de raad een besluit nemen over de autoluwe binnenstad van Tiel.