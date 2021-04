Gelderse horeca voorzichtig positief over versoepelingen

Zie ook: het corona-liveblog van Omroep Gelderland

'Natuurlijk is het goed nieuws, want er gebeurt tenminste iets', zegt woordvoerder Sander Wind van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Gelderland. 'Maar we hadden het liever anders gezien. Dat er binnen ook wat meer zou mogen.'

Investeren

Met name horecazaken in de buitengebieden of zonder goede overkapping moeten in het geval van slecht weer de gok wagen, zegt hij. 'Ga je investeren en personeel neerzetten? Of is dat straks voor niks omdat het weer niet meewerkt? Dat zijn keuzes die je als ondernemer moet gaan maken.'

Nu wél

Eerder lekte 21 april uit als datum voor mogelijke versoepelingen uit. Daarop kwam het kabinet na een paar dagen al terug. Yvonne Oldenburg van ’t Pannenkoekenhuis in Ugchelen was daarom 'superblij' toen ze het nieuws hoorde. 'Ik denk echt dat het nu wél doorgaat, en dat ze er niet weer ineens vanaf zien. Ik denk dat de oproepen van burgemeesters daarin ook wel een rol hebben gespeeld.'

Voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls betoogde zondag dat het kabinet niet later dan 28 april moet beginnen met het openstellen van terrassen en parken. Maandagmiddag berichtte de NOS dat volgens ingewijden de terrassen op die datum inderdaad onder voorwaarden weer open mogen: maximaal twee bezoekers uit hetzelfde gezin aan een tafeltje en sluiten om 18.00 uur.

Eerste stap

Dat laatste had Yvonne liever niet gezien, haar restaurant is normaal gesproken geopend van 12.00 tot 20.00 uur. 'Dan moeten we het wel echt van overdag hebben. En normaal gesproken kunnen we 78 man kwijt op het terras, met deze maatregelen zijn dat er 30. Maar het is een goede eerste stap.'

