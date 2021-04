Cliënten protesteren tegen verdwijnen dagbesteding Wezep

'Tegen dit beleid zeggen we NEE'; deze en andere teksten op de spandoeken spreken boekdelen. Een tiental cliënten van de dagbesteding zit op de parkeerplaats van InteraktContour in Wezep. "Zestien van de dertig mensen uit onze groep moeten straks weg", legt Joke van Zuuk namens de groep uit.

Van Zuuk heeft, net als de anderen in de groep, niet-aangeboren hersenletsel. "Wij hebben drie dingen nodig: structuur, erkenning en veiligheid. Met de groep hier hebben we die veiligheid echt opgebouwd. De mensen hier kennen mij, ze weten wanneer ik even rust nodig heb en wanneer het allemaal even te snel gaat voor me. En ook die structuur valt op deze manier weg."

Te knellende voorwaarden

Idelet van Faassen, een van de leidinggevenden bij InteraktContour, begrijpt de zorgen van de groep heel goed. "Zij raken straks een deel van hun maatjes kwijt, dat is erg ingrijpend voor ze." Toch zegt ze dat het voor de zorgorganisatie niet mogelijk was om mee te doen met de aanbesteding. "Daarvoor stellen de zeven gemeenten op de Noord-Veluwe te knellende voorwaarden. Daarmee kunnen wij geen kwalitatieve specialistische zorg bieden."

Als voorbeeld noemt ze de kosten van het vervoer van de cliënten. "Het bedrag dat wij daarvoor krijgen, komt niet in de buurt van wat we ervoor betalen. En dat is niet omdat het taxibedrijf absurde bedragen betaalt, want dat tarief is heel normaal. Die taxikosten die we niet vergoed krijgen, moeten we dus al uit een ander potje halen. En stel dat een cliënt een slechte dag heeft en daardoor niet in de taxi stapt, dan krijgen we helemaal geen geld van de gemeente. Maar die taxi moeten we wel betalen."

Zo zijn er volgens haar nog meer voorwaarden die goede zorg in de weg staan. InteraktContour heeft daarom besloten dit keer niet mee te doen met de aanbesteding. Cliënten uit Hattem en Heerde kunnen wel blijven komen, omdat met die gemeenten andere afspraken zijn gemaakt.

Bij elkaar blijven

Toch richt het protest van de cliënten zich op de zorgorganisatie. "Het is InteraktContour dat besloten heeft dat ze niet meedoen aan de aanbesteding", zegt Van Zuuk. De rest van de groep schaart zich achter haar. "Haal ons niet uit elkaar", roepen ze, terwijl ze de spandoeken nog een keer hoog in de lucht houden. "Wij willen bij elkaar blijven."