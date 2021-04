Kankerpatiënten door corona veel angstiger

Maandagochtend bezoekt Fabiënne van Brakel haar therapeut Mylène van Iersel in het Helen Dowling instituut in Nijmegen. Fabiënne stond begin vorig jaar op het punt naar het ziekenhuis in Leiden te gaan voor haar chemotherapiebehandeling tegen kanker, maar die behandeling werd door de corona-uitbraak plotseling stilgelegd. En dat zorgde bij Fabiénne natuurlijk voor de nodige zorg en stress. "Het is toch de angst. Natuurlijk word je wel gecontroleerd. Dus je bloed en je scans, die krijg je allemaal wel, maar het is toch de angst van wat doet het met je ziekte." En dan is psychologische hulp natuurlijk heel fijn.

Kankerpatiënten veel angstiger door corona

Uit onderzoek van het HDI blijkt dat drieëndertig procent van kankerpatiënten sinds de lockdown aanzienlijk meer psychische stress ervaart. Bovendien voelt 36 procent zich eenzaam en geïsoleerd door het wegvallen van sociale contacten en activiteiten. "Sinds corona is uitgebroken zien we eigenlijk dat een aantal cliënten angstiger is", vertelt Van Iersel. "Ze piekeren meer en de somberheid neemt toe, met als gevolg dat we een deel van die cliënten ook langer in zorg hebben."

En daardoor wordt ook de wachtlijst voor psychologische hulp bij het Helen Dowling Instituut steeds langer. "Onacceptabel lang," aldus het instituut "Dat is heftig," zegt Van Brakel. "Want meestal als je hulp gaat zoeken, wil je het ook meteen hebben. Het is best een dingetje. Hulp vragen is voor heel veel mensen best heel moeilijk." Voor de spreekkamer van het HDI in Nijmegen geldt een aanmeldingswachttijd van tien weken en de wachttijd tot een focusgesprek van negen weken.

'Ik ben er ontzettend mee opgeschoten'

Het instituut probeert dat te ondervangen door bijvoorbeeld digitale zorg in te zetten en praatgroepen op te zetten. Want psychologische hulp aan kankerpatiënten is belangrijker dan ooit in coronatijd. "Ik ben er ontzetten mee opgeschoten," zegt Van Brakel. "Ik wens het eigenlijk iedereen toe om als je in zo'n fase komt te zitten waarin ik nu zit. Dat je dan iemand hebt, waar je het vertrouwen bij kunt leggen en die je op de been houdt."