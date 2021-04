'Vitesse heeft wel degelijk een prijs gewonnen'

"Natuurlijk is de teleurstelling groot", erkent technisch directeur Johannes Spors. "Ik kan niet goed tegen mijn verlies, dus dit voelt slecht. Maar we hadden ook echt een kans om historie te schrijven. We konden de smaak van de beker haast proeven."

'Positief gestemd'

Toch is Spors ook positief gestemd. "We zijn trots dat we zo'n geweldig bekerseizoen hebben gedraaid. We stonden daar toch maar in De Kuip. De beker is de prijs, maar we hebben toch een andere prijs gepakt. Namelijk de boodschap van de supporters, de verbinding van alle inwoners van Arnhem met de club. Overal in de stad was het geel-zwart, dat was fantastisch. Dat is de prijs die we hebben gewonnen."

Technisch directeur Johannes Spors van Vitesse Foto: Omroep Gelderland

Mooi om te zien

"Je kon de sfeer van de stad voelen en ademen. We hebben dat niet meegemaakt dit seizoen. De fans die ons hebben uitgewuifd bij Gelredome en onderweg op de viaducten. Vaders met kinderen, zo mooi om te zien. We willen ze zo graag weer zien in het stadion. Dat zou geweldig zijn, maar zondag zien we voor het eerst weer fans, maar dat zijn dan Feyenoord-supporters. Die moeten we stil zien te krijgen. Daar moet de focus nu op, want de vierde plaats levert nog Europees voetbal op. Dat is ook een doel van ons."

Bij Patisserie Christiaan staat de Vitesse-taart nog in de etalage. "De voorpret was eigenlijk leuker dan de finale", vindt Stefan Stienstra. "Er stonden hier veel mensen in de rij om een Vitesse-gebakje te halen. Maar ja, winnen is het belangrijkst in een finale, de tweede plaats telt niet. Jammer, want ook voor iedereen die er heel druk mee is geweest is dit een dompertje. Maar ik ben wel trots dat we er stonden. En mooi hoe de stad helemaal geel-zwart was."

De beker wordt symbolisch van de taart afgehaald Foto: Omroep Gelderland