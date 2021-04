Melanie, Yvonne en een pratende lift zijn de ogen van deze bewoners

Om zich een beetje in te kunnen leven in deze donkere wereld, start presentatrice Sonja met een zogenaamde donkerbeleving, samen met een blinde bewoonster. Op de tast en het gehoor verkent Sonja een stikdonkere ruimte. Ook voor nieuwe medewerkers van Het Schild begint hun eerste werkdag met zo'n rondleiding. Zo begrijpen ze wat de bewoners ervaren.

Vanwege corona staat de zorg vol in de schijnwerpers. In Hart voor Zorg duikt presentatrice Sonja Booms in deze gevarieerde wereld, waar leven en dood dicht bij elkaar staan. Door de ogen van de zorgverlener ontdekt Sonja de mooie en minder mooie kanten van zorg. Hart voor Zorg is elke donderdag vanaf 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland.

Pratende lift

In Het Schild vinden ze het heel belangrijk dat zowel de bewoners als de verzorgers weten wat ze nodig hebben om hun weg te vinden. Dat geldt ook voor de verzorgers Melanie Smeitink (28) en Yvonne van den Brink (51). Zij werken daar al zo'n vijf jaar en hebben inmiddels al hun manier gevonden. Zo begroeten zij de bewoners altijd met het noemen van hun eigen naam. Zo weten de bewoners met wie ze spreken en schrikken ze niet.

Maar ook in het gebouw zie je overal terug dat er gedacht is aan aanwijzingen voor de bewoners. Zo is er een lift die bij het openen en sluiten zegt wat hij doet en waskarren en etenskarren hebben hun eigen geluid.

Melanie en Yvonne vinden hun werk uitdagend, ze zijn steeds aan het uitzoeken wat de bewoners willen. Dat is ook zwaar, een aantal bewoners is behalve blind, ook slechthorend en heeft dementie. Vaak zijn deze bewoners op latere leeftijd blind geworden en hebben ze geen herkenningspunten en tasten ze letterlijk in het donker.

Luister hier naar de podcast van Sonja.

Ingepakt als maanmannetjes bij overlijden

'We kennen de meeste bewoners al jarenlang en groeien met hen mee. Ook deze palliatieve zorg vind ik mooi, vertelt Melanie. 'Wat ik wel heel heftig en naar vind, is dat met corona de overledene binnen een uur werd afgevoerd in een zak. Wij waren als maanmannetjes ingepakt, totaal onherkenbaar. Maar zelfs toen toonden we met zijn allen nog respect naar onze dierbare bewoners en namen we afscheid.'

Wij zijn de ogen oor onze bewoners

Bijzondere geschiedenis van Het Schild

Het centrum in Wolfheze heeft een bijzondere geschiedenis. In 1890 besluit een blinde onderwijzer zijn leven te wijden aan het verbeteren van het lot van blinden en slechtzienden. Hij weet genoeg geld in te zamelen en zo wordt in 1912 in Wolfheze een tehuis voor alleenstaande blinden geopend. Inmiddels hoef je niet alleenstaand te zijn om hier te mogen wonen. Ook mensen met een (ziende) partner zijn hier welkom.