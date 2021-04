Zwemscholen na coronasluiting drukker dan ooit

Er was voor de coronacrisis al een wachtlijst en die lijkt alleen maar groter te worden. In februari meldden sommige zwemscholen dat de wachttijden inmiddels konden oplopen tot anderhalf jaar.

3-jarige nu al aangemeld voor volgend jaar

"De wachtlijsten zijn wel even een dingetje. We krijgen heel veel nieuwe aanvragen", zegt Oscar Boelema van zwemschool Zwem Zeker in Ede. Zo is er volop belangstelling voor de snelcursussen in de schoolvakanties, waarin kinderen in een week leren zwemmen. "We verzorgen dit turbozwemmen al acht jaar. Nu heb ik er in de mei- en zomervakantie een extra lesgroep bij."

Boelema merkt dat sommige ouders hun 3-jarige nu al willen inschrijven voor zwemlessen. Ook komen er al aanmeldingen voor lessen vanaf februari volgend jaar binnen.

Meer zwemlessen

Niet alleen de snelcursussen zijn populair, ook de reguliere zwemlessen kunnen op veel belangstelling rekenen. "We zijn door de lockdowns in totaal zes maanden dicht geweest en we hadden al een wachtlijst van een jaar", zegt Marciano Millenaar van zwemschool Spetterclub in Tiel. "We hebben het heel druk met het managen van de wachtlijst. Ik ga de capaciteit uitbreiden en ben nog op zoek naar zweminstructeurs. Waarschijnlijk kunnen we dan vanaf de zomer meer lessen aanbieden."