Theater Veluvine Nunspeet gaat samenwerken met nog negen theaters

De samenwerkende theaters zijn het HOFtheater in Raalte, Theater De Tamboer in Hoogeveen, Rabo Theater De Meenthe in Steenwijk, Theater de Voorveghter in Hardenberg, de Stadsgehoorzaal in Kampen, De Meerpaal in Dronten, Theater ’t Voorhuys in de Noordoostpolder, Schouwburg Ogterop in Meppel en Zwolse theaters in Zwolle.

Breder aanbod

De contacten tussen de programmeurs moeten er toe leiden dat er meer onderlinge afstemming komt bij het opstellen van de theaterprogramma’s. Dit heeft als effect dat bij alle theaters de zaalbezetting optimaliseert en het publiek meer keuze heeft. Hierdoor hebben de theaters de mogelijkheid om naast publiekstrekkers ook voorstellingen te programmeren van jonge theatermakers of bestemd voor een kleiner publiek. Op deze wijze wordt de podiumkunst in de volle breedte in stand gehouden.

Hannelore Leusink erg blij

Hannelore Leusink, directeur Veluvine zegt erg blij te zijn met deze samenwerking.' Ik zie heel veel kansen, bijvoorbeeld in de programmering. Wat ik zo mooi vind, is de diversiteit. We zijn allemaal verschillend, maar in de basis bieden we hetzelfde: een toneel voor een theatervoorstelling. De samenwerking is voor mij geslaagd als ook het publiek in Regio Zwolle gaat merken dat we samen een afwisselend en prachtig cultureel aanbod bieden’, aldus Hannelore Leusink.