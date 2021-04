Gekkenhuis bij Gelderse hondentrimmers: 'Het blijft maar aanstromen'

In een rondje langs de velden stuiten we van de ongeveer dertig trimsalons die we bellen op pak 'm beet twintig voicemails. Bij de hondentrimmers die we wel aan de lijn krijgen, wordt direct duidelijk waarom de rest niet opneemt. "Kunt u straks even terugbellen, ik ben net met een hondje bezig", of "Wacht even, er komt nu net iemand met een hond binnen."

Klantenstop

Het is ongekend druk, ziet ook Mandy Thijssen uit De Horst, vlakbij Groesbeek. "Ik heb zelfs een klantenstop in moeten lassen, om te kijken hoe het verder gaat lopen."

"Ben vaak de vijfde of zesde al die ze bellen"

Een verklaring voor de toegenomen drukte zit 'm niet alleen in de lange periode die ten tijde van de strenge coronamaatregelen dicht hebben gezeten. "Ik heb ook meer puppybehandelingen, je merkt toch echt dat meer mensen puppy's aanschaffen. We zitten hier in een klein dorpje met drie, vier trimsalons, maar het blijft maar aanstromen. Ik weet af en toe ook niet meer waar het allemaal vandaan komt."

Een collega-trimster in Ede heeft een klein klantenbestand en neemt sowieso geen nieuwe honden meer aan. "Maar ik word wel regelmatig gebeld: 'U ook al niet?', zeggen ze dan. En dan ben ik al de vijfde of zesde die ze bellen."

Ook bij Marise Goossen in Dodewaard is het onverminderd druk. "Je hebt aan de ene kant veel nieuwe puppy's, maar aan de andere kant bellen mensen gewoon rond waar ze terecht kunnen omdat echt alles vol zit."