Terrassen moeten op 28 april echt open, zegt Bruls

Het kabinet moet echt niet later dan 28 april beginnen met het openstellen van terrassen en parken. Dat zegt de voorzitter van het Veiligheidsberaad Hubert Bruls. De Nijmeegse burgemeester betoogde in het tv-programma WNL op Zondag dat het echt steeds moeilijker wordt om te handhaven en dat mensen hard toe zijn aan versoepelingen.

In december was het volgens Bruls nog wel te doen om mensen thuis te houden, maar nu het weer mooier wordt gaat dat niet meer. Bruls: “En neem het ze kwalijk als ze een hele winter binnen hebben gezeten en ze beginnen te merken dat we de goede kant opgaan."

'Go with the flow'

"Go with the flow qua handhaving”, vervolgt Bruls. “Je moet natuurlijk wel optreden waar het echt uit de hand loopt, waar echt excessen zijn.” Maar het is volgens hem ondoenlijk om door het hele land overal tegen op te treden, te meer omdat de handhavers ook al op hun einde lopen.

Op Koningsdag wil Bruls wel handhaven omdat hij daar vreest voor grote groepen bij elkaar, maar mensen die met mooi weer de natuur opzoeken begrijpt hij maar al te goed. “Laat ze die ontlading ook maar hebben, dat is ook goed voor de gezondheid.”

'Je kunt niet risicoloos deze crisis uitgaan'

Veel mensen hebben volgens de voorzitter van het Veiligheidsberaad ook weinig alternatieven zo lang je terrassen en musea dichthoudt. “Je kunt mensen toch niet kwalijk nemen dat ze drie hoog achter ook wel eens naar buiten willen gaan?” Het kabinet moet daar in meegaan, ondanks de eventuele risico’s. “Je kunt niet risicoloos deze crisis uitgaan”, aldus Bruls.

Deze week zitten de burgemeesters van het Veiligheidsberaad weer bij elkaar en Hubert Bruls zal daarbij pleiten om op 28 april versoepelingen te laten ingaan. De opening van terrassen en parken had wat de burgemeesters betreft zelfs al deze week mogen gebeuren. Bruls denkt dat de risico’s wat betreft die openstelling gering zijn, terwijl je daarmee geweldig veel ruimte geeft aan een samenleving die sociaal en economisch ook in crisis is.