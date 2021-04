Raadslid Buren stapt op

Het blijft een komen en gaan van bestuurders in de gemeente Buren. Ditmaal geeft raadslid Van Tuil de pijp aan Maarten. Van Tuil was raadslid voor Gemeentebelangen. Zijn gezondheid is de belangrijkste reden dat hij zich niet langer wil en kan inzetten voor het raadswerk, maar duidelijk werd onlangs ook dat de verhoudingen in de raad hem ook parten speelde.

Van Tuil had op social media in niet mis te verstane woorden zijn ongenoegen geuit over raadslid Tetteroo van de VVD. Alhoewel het bericht vrij snel weer van internet was gehaald, was het kwaad al geschiet. De partij distantieerde zich van de uitspraken van Van Tuil en na enige tijd van bezinning vond het raadslid het zelf ook wel welletjes.

Opvallend is dat Gertjan Keller, oud-wethouder in Buren, terug komt als raadslid voor gemeentebelangen. Hij was 1 van de wethouders die werd weggestuurd doordat het toenmalige college zo’n 2 jaar geleden was gevallen.

Het rommelt al langere tijd in politiek Buren. Onlangs werd het raadslid Jolijn Zwart door haar partij, de plaatselijke VVD, uit de gemeenteraad gezet. Eerder stapten raadsleden al uit hun partij waar zij voor waren gekozen. Dit gebeurde bij de PvdA.

Josan Meijers uit Tiel, oud gedeputeerde van de Provincie Gelderland, is benoemd als waarnemend burgemeester in Buren na het vertrek van De Boer. Hij ging naar Den Helder en is daar geïnstalleerd als burgemeester.