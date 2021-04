Slingeland vindt Startschotgala onverantwoord: 'Ziekenhuis ligt helemaal vol'

Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem vindt het houden van een testevenement als het Startschotgala in Lichtenvoorde onverantwoord. "Het ziekenhuis ligt vol met hele zieke mensen. Meer kunnen we er echt niet bij hebben als het betekent dat er daardoor meer besmettingen bijkomen", zegt woordvoerder Saskia Steenbergen.

Steenbergen wijst erop dat als een bed vrij komt op de corona-afdeling van het Doetinchemse ziekenhuis, die plek direct wordt opgevuld. "Zo'n bed wordt dan overgenomen door een patiënt uit de rest van Nederland", zegt ze. "We zijn absoluut geen voorstander van zo'n evenement."

Steenbergen plaatst vraagtekens bij de betrouwbaarheid van de sneltesten voor de bezoekers aan het Startschotgala, op zaterdag 1 mei op de Schans in Lichtenvoorde, en schaart zich achter het protest in Breda. Daar is een petitie opgestart om te voorkomen dat zaterdag het festijn in de binnenstad, 538 Oranjedag, doorgaat.

Gemeente verantwoordelijk

Het kabinet legt de verantwoordelijkheid daarvoor bij de gemeente neer. Burgemeester Paul Depla van Breda wil de petitie, ondanks 335.000 handtekeningen, negeren. De gemeenteraad van Breda denkt daar anders over. Bij het festijn in Breda mogen net als in Lichtenvoorde ook 10.000 mensen naar binnen.

Steenbergen wijst ook op het hoge aantal besmettingen in de Achterhoek. "Met name in Oude IJsselstreek", zegt ze. "De ziekenhuizen liggen vol." Het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk beraadt zich nog op de situatie en komt later vandaag met een reactie.

