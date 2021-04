Tien procent van de patiënten met een eetstoornis overlijdt: 'Niet iedereen is te helpen'

Tien procent van de patiënten met een eetstoornis overlijdt en dat is heftig. "Je wilt juist iedereen verder vooruit helpen, maar dat is helaas niet mogelijk. Voor de patiënt en familie is dat ergens niet te verdragen', vertelt Leontine Berg. Zij werkt als psychiater bij GGD Amarum in een eetstoorniskliniek.

Patiënten die bij Amarum terechtkomen, zijn heel ernstig ziek. In 95 procent van de gevallen zijn het jonge meisjes. Als niemand in de zorg meer een oplossing heeft, kun je hier naartoe als laatste redmiddel. Een deel van de patiënten komt met sondevoeding binnen.

Door corona is er een toename van het aantal patiënten, met langere wachttijden tot gevolg. Soms wel een half jaar, terwijl dat eigenlijk niet kan. Dat zijn voor psychiater Leontine Berg dan ook de mindere kanten van haar vak.

Vanwege corona staat de zorg vol in de schijnwerpers. In Hart voor Zorg duikt presentatrice Sonja Booms in deze gevarieerde wereld, waar leven en dood dicht bij elkaar staan. Door de ogen van de zorgverlener ontdekt Sonja de mooie en minder mooie kanten van zorg. Hart voor Zorg is elke donderdag vanaf 17.20 uur te zien bij Omroep Gelderland.

Grafstemming

Sonja Booms ontmoet in het programma Hart voor Zorg Sophie, een talentvolle jonge vrouw die gefocust zit te tekenen. Met engelengeduld zet ze met de zogenoemde stippeltechniek duizenden stippeltjes op haar kunstwerk. Het is geen vrolijke tekening, maar ja: 'ik zit hier natuurlijk ook niet voor niets'.

Sophie vertelt dat haar verblijf hier in de kliniek samen met andere meiden haar helpt, maar dat er soms ook een grafstemming heerst en ze het liefst naar huis zou gaan. En dan is er Julia, die het liefst onder de dekens kruipt en zich wil verstoppen voor de buitenwereld.

Ook zij wil graag naar huis, maar realiseert zich ook dat dat voor haar op dit moment een stapje te ver is. Zij heeft haar eetstoornis nog niet genoeg onder controle en zal nog een aantal weken moeten blijven.

Kansen bereikbaar maken

Deze doelgroep is voor Leontine heel bijzonder. Het zijn meiden met een ernstige eetstoornis, maar tegelijkertijd hebben ze veel kansen. Voor de buitenwereld is anorexia nervosa een heel ingewikkelde ziekte. "Het is voor onszelf al bijna niet te begrijpen als een eetstoornis je leven overneemt", vertelt Katinka, die een gedichtenbundel over haar eetstoornis heeft geschreven. Zij wil haar verhaal vertellen, omdat ze het belangrijk vindt dat het taboe verdwijnt.

De mooie kanten van haar werk vindt Leontine dat ze met een patiënte mee mag lopen in een ontzettend moeilijke fase, die in grote mate het leven bepaalt. "Als ik in staat ben om die kansen weer bereikbaar te maken - en dat gebeurt gelukkig ook heel vaak - dan is er veel gewonnen. Omdat een eetstoornis vaak gepaard gaat met andere klachten en problematiek, werkt Amarum samen met een team van behandelaars. Daarnaast betrekt de kliniek familieleden en partners bij de behandeling."

De behandelingen zijn gericht op verandering en verbetering van lichamelijke, sociale en psychische problemen. Amarum heeft het keurmerk TopGGZ.

