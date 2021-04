Winterswijkse wethouder Tineke Zomer neemt ontslag

De Winterswijkse wethouder Tineke Zomer heeft ontslag genomen. Afgelopen vrijdag meldde ze zich ziek, maar na een weekend van rust en goed nadenken is Zomer tot de conclusie gekomen dat een terugkeer in het college niet haalbaar is.

“Ik neem daarom, met pijn in het hart, per direct ontslag als wethouder van de gemeente Winterswijk”, legt Zomer in een brief aan burgemeester Joris Bengevoord uit. “Het werken aan Winterswijk is mooi en eervol, maar ik kies voor mezelf, mijn man en kinderen.”

Burgemeester Bengevoord betreurt het vertrek van wethouder Zomer, maar respecteert haar keuze. Zomer heeft zich in haar periode als wethouder onder meer ingezet voor duurzaamheidsplannen binnen de gemeente.

Bert Frings is voorlopige vervanger

Eerder liet de Winterswijkse GroenLinks-fractie al weten dat Bert Frings voorlopig haar functie zal overnemen. Hij was in het verleden namens GroenLinks wethouder in Nijmegen en Lingewaard.

Hij gaat voorlopig in Winterswijk voor 3,5 dag per week aan de slag tot een definitieve opvolger voor Zomer is gevonden.

Zie ook: Winterswijkse wethouder Tineke Zomer met ziekteverlof