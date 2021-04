Ouders en medewerkers blij dat bso weer open mag en Samuel ook

Plotseling was daar vorige week het bericht: de buitenschoolse opvang mag weer open, na vier maanden in lockdown. Ouders en medewerkers zijn blij.

Het was alle hens aan dek voor de kinderopvang vorige week. Terwijl versoepelingen nu nog uitblijven, mag de buitenschoolse opvang sinds deze maandag weer open.

Opvangmedewerkers waren er aan toe. Maar ook de ouders, vertelt een vader die met drie kinderen bij opvang KION De Uitdaging in Nijmegen arriveert. "Ik heb twee kinderen bij de crèche en mijn oudste zit bij de bso en we zijn hartstikke blij dat het weer doorgaat op dit moment. Dat geeft heel veel rust voor ons als ouders. Opgelucht dat die versoepelingen er zijn."

Groepen gescheiden opvangen

De opvangbranche is inmiddels wel wat gewend aan regels rondom hygiëne, afstand houden en routes door het gebouw. Maar deze keer kwam er een aparte uitdaging bij: ze moeten proberen de kinderen van verschillende scholen, en het liefst ook van verschillende schoolklassen, zoveel mogelijk uit elkaar te houden.

"Dat betekent dat wij als school en als bso de dag anders moesten gaan inrichten om ervoor te zorgen dat zo min mogelijk groepen met elkaar gemixt worden. Zodat bij een besmetting zo min mogelijk kinderen en ouders in quarantaine moeten", vertelt Paula Cloosterman van KION De Uitdaging.

Verboden terrein voor ouders

Behalve de kinderen en medewerkers mag niemand het gebouw in. Ook het schoolplein is verboden terrein voor ouders, vertelt Cloosterman. "Het gebouw, maar ook het schoolplein is ouder-vrij."

Samuel van 7 maakt zich nergens druk om. Hij is blij dat hij weer mag, want hij weet precies wat hij gaat doen: "Spelen, dan ga ik tekenen en met lego spelen."

Zoveel mogelijk buiten

Bij kinderopvang Avonturijn in de Achterhoek doen ze het net even anders. "We laten zoveel mogelijk activiteiten buiten plaatsvinden. Dus buiten eten en drinken, buiten ontvangen en buiten activiteiten. Dus we hebben extra picknicktafels en overkappingen besteld", vertelt directeur Herbert Prins. "Het is hopen dat het weer een beetje meewerkt. Als het hagelt, is het natuurlijk niet verstandig om buiten te zijn."

Verslaggever Vera Eisink op de bso: