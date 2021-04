Aantal inbraken meer dan gehalveerd in Berg en Dal

De coronapandemie zorgt over het algemeen alleen maar voor slecht nieuws. Een uitzondering is het inbraakcijfer: dit is in 2020 gehalveerd ten opzichte van het jaar ervoor.

Door de coronamaatregelen zijn mensen veel vaker thuis en krijgt het inbrekersgilde minder kansen om toe te slaan. Wat betreft burgemeester Mark Slinkman benutten inwoners deze periode om extra maatregelen te treffen om inbraak te voorkomen, zodat de aantallen inbraken laag blijven. Ook als de coronaperiode straks voorbij is. In 2020 bedroeg het aantal inbraken 46, tegenover 98 in 2019.

Wat kan je zelf doen?

Nu het einde van de pandemie nadert en er meer mogelijkheden komen om erop uit te gaan, nemen ook de kansen op een inbraak weer toe. De politie is uiteraard waakzaam, maar zelf kunnen inwoners het meeste verschil maken bij de bescherming van hun bezittingen. Het is belangrijk om altijd ramen en deuren te sluiten en op slot te doen. Omdat de meeste inbraken in slechts enkele minuten worden gepleegd, is dat ook belangrijk wanneer de woning maar kort verlaten wordt. Veel inbraken vinden namelijk overdag en ’s avonds plaats. Vaak komen inbrekers binnen via de achter- of zijkant van een woning: juist de deuren en ramen die niet direct in het zicht staan zijn aantrekkelijk. Laat een bewoonde indruk achter wanneer de woning wordt verlaten: zorg wanneer het donker is dat er in de woning verlichting aan staat en plaats buiten lampen met bewegingssensoren.

Voor meer tips tegen inbraak en om woningen beter te beveiligen: www.politiekeurmerk.nl of www.maakhetzeniettemakkelijk.nl.

Burgemeester Mark Slinkman: “Laten we deze periode aangrijpen om inbrekers ook na corona buiten de deur te houden. Met een paar kleine ingrepen kunnen we het inbrekers al veel moeilijker maken. Met goede sloten, slimme verlichting en alert zijn op het afsluiten van ramen en deuren. En sluit je aan bij je eigen WhatsApp buurtpreventiegroep.”