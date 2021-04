Teken bijten bij kinderen vaker in hoofd en nek

Na het analyseren van tweeduizend meldingen via Tekenradar.nl blijkt dat 32 procent van alle beten bij kinderen in het hoofd of nek waren, tegenover 3 procent bij volwassenen. Bij hen komen beten op de benen veel vaker voor: 55 procent van alle beten. Bij kinderen is dat 25 procent.

Elk jaar worden ruim 1 miljoen mensen door een teek gebeten. Ongeveer 2 op de 100 mensen krijgen de ziekte van Lyme na een tekenbeet, zo’n 27.000 mensen per jaar. Per jaar zijn er 1000 tot 2500 mensen die langdurig klachten houden.

Beten rond de schaamstreek komen niet zo vaak voor: 7 procent bij kinderen en 9 procent bij volwassenen. Maar als teken daar bijten, worden ze wel later dan gemiddeld ontdekt en verwijderd. Volgens onderzoekers is het daarom belangrijk het hele lichaam te controleren nu het tekenseizoen weer is begonnen.

Tekenseizoen alweer begonnen

"Dit jaar zagen we half februari, tijdens een warmere periode, het aantal tekenbeetmeldingen al iets oplopen. Het tekenseizoen is dus alweer begonnen", vertelt Kees van den Wijngaard, onderzoeker bij het RIVM.

"Op dit moment is het aantal meldingen aan de lage kant voor de tijd van het jaar. Als het weer wat beter wordt, verwachten we een toename. Ben je in het groen geweest, controleer daarna dan je hele lichaam op tekenbeten", waarschuwt hij.

Ongeveer 30 procent van alle gemelde tekenbeten in 2020 werd in de tuin opgelopen.