Berg en Dal start weer met bestrijding eikenprocessierups

Het spuiten gaat 24 uur per dag door en kan volgens de gemeente voor korte tijd geluidsoverlast veroorzaken.

Aaltjes

In de eerste ronde spuit het bedrijf aaltjes in de bomen. Die zijn de natuurlijke vijand van insectenlarven van de eikenprocessierups. Ze gebruiken de larven om zich te voeden en zich voort te planten. Als er weer blad aan de bomen zit, spuit het bedrijf bacteriën (XenTari) in de bomen. Deze bacteriën hechten zich op de bladeren. Als de rupsen van de bladeren eten, gaan ze dood.

Nevel vermijden

Berg en Dal benadrukt dat de aaltjes en bacteriën veilig zijn voor mens en dier, maar ze kunnen de ogen en luchtwegen irriteren als mensen of dieren tijdens het spuiten in contact komen met de spuitnevel. Daarom raadt de gemeente aan om niet onder de nevel door te lopen.

Bijzondere vlinders

In overleg met de vlinderstichting wordt niet gespoten in gebieden waar de afgelopen jaren bijzondere of zeldzame vlindersoorten zijn gezien. Als daar later toch overlast ontstaat, worden nesten weggezogen of weggeplukt. Dit geldt ook voor plekken waar de preventieve bestrijding onvoldoende of niet effectief is geweest.