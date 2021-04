Thomas Letsch vond dat Vitesse een verlenging verdiende

"Als je een doelpunt tegen krijgt in de extra tijd, is dat zuur. Zeker na rust was het geen goede wedstrijd, het niveau was niet best. We moesten in de wedstrijd zien te blijven, want Ajax had ook geen kansen meer. Maar we een fout en kregen die rode kaart en daarna viel de goal. Ik vond dat wij verlenging verdienden en dan weet je het maar nooit. Met elf tegen elf hadden we een kans gehad, want zij hebben donderdag nog gespeeld."

De rode kaart was bepalend. "Je weet dat Ajax veel kwaliteiten heeft, zeker met een man meer. Haller wint het kopduel en Neres scoort dan. Ik weet niet of zij fitter waren, maar we hadden wel wat problemen met blessures. Eli Dasa viel al vroeg uit, maar het lag niet aan de fitheid. Ik ben nu echt heel erg teleurgesteld. We kunnen best trots zijn dat we in de finale zijn gekomen, maar we waren hierheen gekomen om de beker te pakken. En dat is helaas niet gelukt."