Vitesse-aanvoerder Remko Pasveer: 'Zege van Ajax was terecht'

"Dit is een enorme teleurstelling. Het was niet best. Er werden veel foutjes gemaakt, aan beide kanten. We vochten ons wel goed terug in de wedstrijd met de 1-1 en na die goal waren we eventjes de betere. Maar over het algemeen was Ajax wat slimmer en fitter. Je weet ook dat je tegen een goed voetballende ploeg speelt, maar we hadden er veel meer energie in willen leggen, want zij hebben donderdag nog gespeeld. Maar we deden dat te weinig."

Bekijk hieronder hoe de supporters de wedstrijd beleefden. De tekst gaat daaronder verder.

De aanvoerder erkende dat het een terechte nederlaag was. "Ja, zij hebben verdiend gewonnen. We waren er ook door de supporters extra op gefocust en waren graag met de beker teruggekomen. Volgende week zijn we hier weer voor de competitie, dan moeten we maar een ander resultaat halen. We kunnen dan strijden om de vierde plek en door deze finale levert die ook Europees voetbal op."

Zie ook: Vitesse verliest de bekerfinale van Ajax in de extra tijd