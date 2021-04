Vitesse verliest de bekerfinale van Ajax in de extra tijd

Bekijk in de video hoe de supporters de wedstrijd beleefden. De tekst gaat daaronder verder.

Vitesse startte met de verwachte elf. Lois Openda en Armando Broja vormde het spitsenduo. De beginfase was voor Vitesse, dat met veel lef speelde en Ajax behoorlijk afjoeg. De eerste kans was voor Oussama Tannane en daarna had Armando Broja nog een betere mogelijkheid, maar Stekelenburg pakte zijn inzet.

Lois Openda in kopduel. Foto: Ben Gal

Vervolgens kwam Ajax wat beter in de wedstrijd en had Gravenberch al 1-0 kunnen maken, maar Remko Pasveer pakte zijn inzet met enige moeite. Even later had Ajax een prachtige aanval die werd besloten door een rake pegel met links van Gravenberch.

Juichende Ajacieden na de openingstreffer. Foto: Ben Gal

Gelijkmaker Openda

Vitesse leek te bezwijken en Pasveer voorkwam de 2-0 van Klaassen. Maar toen sloeg Vitesse toe. Op aangeven van Armando Broja zorgde Lois Openda voor de gelijkmaker. Daarna was het duel aardig in evenwicht en had alleen Klaassen nog een kansje. Met 1-1 gingen beide ploegen de rust in.

Kansen Ajax

De tweede helft begon Ajax weer sterk. Pasveer kon met de voeten een schot van Klaassen keren en Antony mikte maar net naast de paal. De Arnhemmers hadden moeite om iets te creëren. Pasveer moest weer in actie komen bij een schot van afstand van Martinez. Daarna kwam er een fase waarin de wedstrijd redelijk in evenwicht was.

Tannane legt aan voor een schot. Foto: Ben Gal

Pasveer bleef essentieel voor Vitesse met een redding op een uithaal van Antony. De ploeg van trainer Thomas Letsch had het lastig. Voor een charge op Antony kreeg Jacob Rasmussen rood. En in de extra tijd capituleerde Vitesse alsnog. Haller kopte door en Neres rondde af. En al met al was dat wel verdiend, want Vitesse liet na rust eigenlijk niks meer zien.

Uitblinker Remko Pasveer baalt van de nederlaag in de bekerfinale. Foto: Omroep Gelderland