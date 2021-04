FC Peuterprofs nu ook in Arnhem: 'Een mooie verrijking'

Dat is al een bekend fenomeen in Nijmegen, maar nu komt het project ook naar Arnhem en omgeving. Bij FC Peuterprofs voetballen kinderen in de leeftijd van twee tot en met zeven jaar wekelijks onder begeleiding van coaches en zetten zo hun eerste stapjes in de wereld van voetbal en sport. Plezier staat centraal, maar er wordt ook gewerkt aan de sociale, cognitieve en motorische vaardigheden van de peuters.

Burgemeester Marcouch kwam een kijkje nemen bij de opening. "Een belangrijk en een goed initiatief. Kinderen leren hier al heel vroeg bewegen. Bewegen en sport, daar kun je niet vroeg genoeg mee beginnen. Het is ontzettend belangrijk dat ouders zo geholpen worden om hun kinderen aan het sporten te krijgen."

Burgemeester Marcouch trapt zelf ook even een balletje Foto: Omroep Gelderland

De burgemeester trapte zelf ook nog even een balletje. "Ik moest ook even een lesje draaien. Dat was heel leuk om te doen. We weten dat heel veel kinderen en ouders het niet altijd uit zichzelf doen. Dus dit dus een mooie verrijking voor Arnhem, want bewegen is cruciaal in het leven."