Joey Konings: 'Mijn rendement bij De Graafschap moet omhoog'

Af en toe krijgt hij zijn kansen in de basis bij De Graafschap. Het is echter nog niet het seizoen van Joey Konings die overkwam van Heracles Almelo. "Als ik speel, doe ik dat goed", vindt de Brabander.

Konings zit maandag uiteraard bij de selectie van De Graafschap, maar of hij speelt is allerminst zeker nu Danny Verbeek terugkeert van een schorsing en trainer Mike Snoei voorin volop keuzes kan maken. Tegen Go Ahead Eagles stond de spits wel aan de aftrap, maar na een uur werd hij weer gewisseld. "Invallen is lastig", weet Konings. "Maar ik haal wel mijn niveau in de wedstrijden vind ik. Alleen is drie doelpunten inderdaad te weinig. Mijn rendement moet omhoog."

Maandag kan De Graafschap een riante slag slaan als het wint op De Herdgang van Jong PSV. "Ik heb tien jaar in de jeugd gezeten van PSV", vertelt Konings enigszins trots. "Het is altijd leuk om daar weer terug te keren. Ze doen het goed en hebben van de laatste vijf er vier gewonnen. Het wordt een hele klus."

Zes punten

Konings zag zaterdag Almere City verliezen. "Dat komt ons goed uit", merkt Konings droogjes op. "Het doet iets extra's met je. Als wij winnen mogen we het ook niet meer weggegeven met een verschil van zes punten. Vrijdag spelen we dan ook nog tegen Almere en als we die winnen, is het helemaal goed."

"Dat wordt nog wel een kraker", zegt ook Snoei. "We hebben nog een appeltje te schillen met Almere na de teleurstellende nederlaag op 2 januari. Maar eerst maar eens Jong PSV. Dat wordt pittig. Daar ligt de hele week uiteraard de focus op. We hebben met de overwinningen op Jong FC Utrecht en Go Ahead weer karakter getoond. Zoals deze groep dat vaker heeft gedaan."

Jaloers

Snoei zag Cambuur al promoveren. "Dat maakt je best wel een beetje jaloers. Ik heb Henk de Jong nog wel een berichtje gestuurd. Wat ik heb gezegd? Dat hij trots mag zijn met deze prachtige prestatie. Als trainer kun je vaak niet zo genieten, omdat al heel snel weer de volgende wedstrijd op het programma staat."