Hardloopster in billen geknepen door jongens: 'Voel me echt heel onveilig'

Het gebeurde tijdens een rondje hardlopen. Iets wat Tamara graag doet. En tot nu toe altijd zonder angst. "Nou, hier is het gebeurd", vertelt ze terwijl ze op de plek wijst waar ze liep. "Hier ben ik lastig gevallen door vier jongens van 13 a 14 jaar. Een van de jongens kneep in mijn bil tijdens het hardlopen. Dat vond ik al een onprettig gevoel."

Tamara slaat af en probeert de jongens af te schudden. Maar ze wordt nog een keer in haar billen geknepen door dezelfde jongen. "Ik voelde me echt heel onveilig. Voelde me onzeker en was bang dat ze maar achter me aan zouden gaan." Gelukkig schiet een voorbijfietsende mevrouw te hulp.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Sarah Everard

Tamara is niet de enige vrouw die te maken krijgt met straatintimidatie. Het afgelopen jaar heeft één op de drie vrouwen er last van gehad. "Tot op de dag van vandaag is straatintimidatie nog steeds een groot probleem", zegt Lieke Lorea Gaminda van de Stichting Stop Straatintimidatie.

"Ik denk dat de moord op de Engelse Sarah Everard afgelopen maand -nadat ze een vriendin had bezocht- en kettingreactie heeft veroorzaakt omdat vrouwen over de hele wereld protsteren om aan te geven dat dit echt niet oké is en dat het moet stoppen." Op dit moment ligt er een wetsvoorstel dat straatintimidatie strafbaar moet stellen.

Excuses

Tamara is er via via achter gekomen om welke jongen het gaat. En ze heeft hem aangesproken op zijn gedrag. "Die jongen heeft zijn excuses aangeboden. Ik hoop dat hij echt beseft wat hij heeft gedaan. Ook al is er in de toekomst een meisje door beschermd, dan is mijn doel al behaald."

Bekijk hier de hele reportage