De Graafschap compleet naar Eindhoven, Jong PSV geteisterd door corona

Almere City ging zaterdagavond in Deventer met 3-0 onderuit tegen Go Ahead Eagles. "Dat laat nog eens extra zien dat wij vorige week een knappe prestatie hebben geleverd door hier thuis van Go Ahead te winnen. Die waardering wordt dan groter", meldde trainer Mike Snoei zondagochtend op De Vijverberg. Het puntenverlies van Almere is een enorme meevaller voor De Graafschap dat nu hele goede zaken kan doen op De Herdgang in Eindhoven.

Corona

De kansen voor De Graafschap worden vergroot omdat bij Jong PSV een flink aantal spelers besmet zijn geraakt met het coronavirus. Dat betekent dat ook spelers die meestal op de bank zitten bij het A-team niet in actie zullen komen bij de beloften. Dat was aanvankelijk wel de bedoeling, maar er wordt nu geen risico genomen met spelers als Obispo, Piroe en Vertessen. Jong PSV is nog in de race voor de vierde periodetitel.

Verbeek terug

Op het trainingscomplex van PSV won De Graafschap vorig seizoen ternauwernood. Een 2-1 achterstand werd in de slotfase nog omgebogen in een 3-2 zege. De Graafschap reist maandag op volle oorlogssterkte af. "Iedereen is fit", weet Snoei. "We hebben in deze lange week wat extra kunnen doen en ik ben bijvoorbeeld ook blij dat Danny Verbeek terug is van een schorsing."

Uitgangspositie

SC Cambuur is na de nederlaag van Almere definitief gepromoveerd naar de eredivisie. De Graafschap heeft als nummer twee al weken de beste papieren om het andere ticket te pakken. NAC Breda en Almere City volgen op drie punten, maar de club uit Doetinchem heeft dus maandag nog een wedstrijd tegoed. "Eerst maar eens winnen van Jong PSV, dat zal nog lastig genoeg worden. Maar als dat lukt, hebben we een goede uitgangspositie."

Vermoedelijke opstelling De Graafschap: De Boer, Lelieveld, Van Huizen, Van Heertum, Van de Pavert, Tutuarima; Lieftink, Verbeek, Schuurman; Van Mieghem en Opoku