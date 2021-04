Arnhems Rijnhert was even voor Ajax: 'Kansloos'

Het Rijnhert is een groot metalen kunstwerk op de voormalige vuilnisbelt bij het Velperbroekcircuit. Het is van meerdere kanten van grote afstand te zien. De afgelopen weken was het hert in een groot Vitesseshirt gehuld. Het shirt is er eerst afgehaald voordat de Ajax vlag er overheen ging.

Juyn was al bij een grote actie met Vitesse-posters in de binnenstad betrokken en hij was ook medeverantwoordelijk voor het Vitesseshirt dat het hert droeg. "Toen ik het hoorde ben ik er direct naartoe gereden", zegt Telly. "Er bleek ook al een andere supporter te zijn en we hebben het er samen afgehaald. Het heeft er nog geen uur gehangen. We hebben er weer een grote Vitesse vlag overheen gegooid."

Kansloze actie

Juyn denkt niet dat de actie van supporters uit Amsterdam is: "Nee joh, die zien de bekerfinale als een tussendoortje. Die komen daar echt niet voor vanuit Amsterdam hier naartoe. Voor ons is die finale veel belangrijker. Maar Ajax heeft overal supporters. Ook hier. Maar als echte Ernhemmers zijn wij toch voor Vites. Ik snap het wel, maar ik vind het ook wel een beetje kansloos."