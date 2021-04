Dolfinarium slaat nieuwe weg in, roep om einde aan fokprogramma

Zie ook: Dolfinarium moet vernieuwen, maar het geld is op

Zo'n fokverbod voor dolfijnen is er al in onder meer Frankrijk en Canada. Maar ook hier in Nederland zou het per direct moeten worden ingevoerd, vindt World Animal Protection Nederland. "Een fokverbod kan er voor zorgen dat er geen dolfijnen meer worden geboren", zegt Sanne Kuijpers van de dierenbeschermingsorganisatie. "Een dolfijn die vandaag wordt geboren kan over 50 jaar nog in leven zijn. Leven in gevangenschap voor dolfijnen is niet acceptabel. De Tweede Kamer kan er voor zorgen dat er zo'n fokverbod komt." World Animal Protection Nederland heeft daartoe een petitie opgezet.

Gloriedagen

De laatste keer dat er in Harderwijk een babydolfijntje werd geboren, was in 2017. De gloriedagen beleefde het bedrijf rond 1965, toen het net de deuren opende. "Er waren files op de A28", herinnert amateur-historicus Ton Bakker zich. "Heel Harderwijk stond vol met geparkeerde auto's. Het viel samen met de televisieserie Flipper. Iedereen wilde een dolfijn zien. de laatste jaren is het natuurlijk minder geworden en daarom is het ook wel begrijpelijk dat ze een andere koers gaan kiezen."

Persconferentie

Dolfinarium zelf wil nu niet reageren, maar geeft maandag een persconferentie over de toekomst van het park. Dat er iets moet veranderen lijkt duidelijk, want er is steeds meer weerstand tegen de huidige vorm van het Dolfinarium. En dat dat ook gaat gebeuren, zou je kunnen concluderen uit het thema van de persconferentie maandag: ‘transformatie naar een moderne dierentuin'.

Uitdaging daarbij zijn ook de kosten, want het gaat sinds 2014 slecht met Dolfinarium. In 2017 werd het dierenpark zelfs 'technisch failliet' verklaard. Dankzij steun van het Spaanse moederbedrijf kon Dolfinarium overeind krabbelen. En nu is het dus tijd voor de volgende uitdaging.

Historie

"Dolfinarium hoeft de deuren wat ons betreft niet te sluiten", zegt Sanne Kuijpers van World Animal Protection. "Het belangrijkste is dat er echt geen dolfijnen meer gefokt worden. Dat dit de laatste generatie dolfijnen in gevangenschap is." "Dingen komen en dingen gaan", vult Ton Bakker aan. "Zo is het ook met Dolfinarium. Het maakt deel uit van de historie van de stad."

