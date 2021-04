Roeland blij: MS-vereniging wil snelle vergoeding stamcelbehandeling in Nederland

Roeland Rietveld is even stil als hij hoort dat de MS-vereniging zo snel mogelijk een vergoeding wil regelen voor mensen die stamceltherapie ondergaan. "Ik word er echt heel blij van als ik dit hoor." Rietveld heeft zelf twee jaar geleden zo'n stamcelbehandeling ondergaan in Moskou.

"Het heeft de MS bij mij stopgezet. Sindsdien probeer ik iedereen in de medische wereld ervan te overtuigen dat we hier in Nederland ook zo'n behandeling moeten aanbieden."

Bij een stamcelbehandeling worden eerst stamcellen uit het lichaam van de patiënt gehaald. Daarna wordt via bestraling het hele immuunsysteem platgelegd, waarna de gezonde stamcellen teruggeplaatst worden in het lichaam.

"Het is de reset van je immuunsysteem", legt Rietveld uit. "En daardoor stopt het proces van achteruitgang bij MS-patiënten. Ook bij mij."

Behandeling ook in Nederland aanbieden

Dat de MS Vereniging pleit voor deze stamceltherapie in Nederland is niet nieuw, legt voorzitter Jan van Amstel uit. "We willen al jaren dat deze behandeling ook in Nederland wordt aangeboden. Maar andere instanties willen dat er eerst meer onderzoek wordt uitgevoerd. Er zijn namelijk ook medicijnen, en de vraag is in welke gevallen die medicijnen niet voldoende werken, en stamcelbehandeling dus een optie zou zijn."

Dat onderzoek loopt nu, maar de resultaten zullen nog een paar jaar op zich laten wachten. "En dat duurt te lang, want in de tussentijd zijn er wel patiënten gebaat bij deze behandeling."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Geen wondermiddel

De stamcelbehandeling is geen wondermiddel, volgens Van Amstel. "Het is een heel zware behandeling. Voor veel MS-patiënten werken de medicijnen net zo goed, dan is het echt niet nodig om je hele immuunsysteem plat te leggen. Maar er is ook een kleine groep patiënten wel degelijk gebaat bij stamceltherapie. We hebben onze medische adviescommissie gevraagd daar eens naar te kijken."

En die adviescommissie kwam afgelopen week met een uitspraak. "Dat advies is om de behandeling in elk geval zo snel mogelijk te gaan vergoeden", legt Van Amstel uit. "Zolang de behandeling nog niet in Nederland wordt aangeboden, moet die kleine groep patiënten voor wie dit effectief zou zijn, de behandeling in het buitenland vergoed krijgen."

Afhankelijk van crowdfunding

Rietveld was voor de behandeling afhankelijk van crowdfunding. 'Zijn' Elburg haalde meer dan 90.000 euro op, waardoor hij naar Moskou kon afreizen. "Maar wat mij betreft zou niemand afhankelijk moeten zijn van crowdfunding", zegt hij nu. "In bijvoorbeeld Zweden en België wordt deze behandeling ook al vergoed, Israël past de behandeling al sinds eind jaren '90 toe. Waarom lopen we dan in Nederland zo ver achter?"

Hij heeft zelf veel weerstand ervaren bij de Nederlandse neurologen. Dat neurologen nu zelf ook voorstander van de behandeling lijken te zijn, doet hem dan ook goed. "Die omslag is belangrijk, want dit kan heel veel helpen."

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Kosten zijn geen probleem

Komende donderdag zit de MS Vereniging om tafel met onder meer Zorginstituut Nederland, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS. Daar zal de vereniging, op advies van de medische adviescommissie, vragen zo snel mogelijk deze behandeling op te nemen in het zorgpakket. "De kosten mogen het probleem niet zijn: die liggen net zo hoog als die van de standaard medicijnen", legt Van Amstel uit. "En die medicijnen heb je jaarlijks nodig, terwijl deze behandeling na één keer klaar is. Uiteindelijk is het dus zelfs goedkoper."

Rietveld kent verschillende mensen die op dit moment ook nog geld inzamelen voor zo'n behandeling. Hij wordt even emotioneel. "Ik heb mijn leven teruggekregen door deze behandeling. Het doet me wat als ik erover nadenk dat anderen dat ook zouden kunnen krijgen. Dit is een goede eerste stap."