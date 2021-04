Vincent Tilanus wint prestigieuze prijs met zijn film 'Marlon Brando'

Vincent Tilanus uit Nijmegen heeft zaterdagavond een Go Short Award gewonnen. Deze filmprijs is een belangrijke springplank voor onder andere de Oscars, Bafta en European Film Awards.

De jury maakte vanuit Studio Honig, in thuisstad Nijmegen, aan makers verspreid over Europa bekend wie in de prijzen waren gevallen. Tilanus won met zijn ode aan vriendschap ‘Marlon Brando’ de Nederlandse competitie.

‘Marlon Brando’ was een van de 250 Nederlandse inzendingen die Go Short dit jaar ontving. De film vertelt het verhaal over de veranderende vriendschap tussen Cas, een homoseksuele jongen en Naomi, een lesbisch meisje.

Volgens de jury won juist ‘Marlon Brando', omdat de uitvoeringen van de hoofdrolspelers en hun oprechte interactie zeer ontroerend zijn en ondersteund worden door memorabele cinematografie. Tilanus wint een geldprijs van 5000 euro en heeft zich bij deze ook gekwalificeerd voor de Academy Awards.

Nog een Gelderse winnaar

Sebastian Mulder uit Nijmegen die de bijzondere reis van een wolf vastlegde in zijn film ‘Naya’ ontving van de jury een special mention. "De benadering van deze regisseur van dieren in het wild door middel van bewakingscamera's geeft een fascinerend en inventief inzicht in onze relatie met het ecosysteem waaraan we allemaal deelnemen", aldus de jury.

De Go Short Awards werden zaterdagavond voor dertiende keer uitgereikt.