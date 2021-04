Wilma kan eindelijk weer met haar dochters op vakantie

Wilma woont in Venray en wil samen met haar dochters erop uit, daar zijn ze allemaal wel aan toe. Via het hotel waar ze hun verblijf geboekt hebben, kregen ze een linkje om kosteloos een afspraak te maken in de snelteststraat. De vakantie begint dus bij de GGD.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Bij Marveld Recreatie in Groenlo doen ze mee aan het experiment waarbij een negatieve sneltest toegang biedt tot het zwembad. "We hebben vooral positieve reacties gehad, ook wel wat negatieve. Die laatste mensen zeggen dan: we willen dat testen in de toekomst niet. Waarom doen jullie mee?", zegt Jacques Hofstede van Marveld Recreatie.

"Wij hebben geen standpunt als organisatie, anders dan dat we gewoon weer open willen en willen bewijzen dat zwemmen bij ons veilig kan. Dit is een mogelijkheid om dat te laten zien."

Een bubbelbad, meerdere televisies...

Rond het middaguur checken de dames in, om daarna door te lopen naar een kamer die van alle gemakken is voorzien. Een bubbelbad, meerdere televisies, een loungehoek, keuken en een royaal balkon. Ze kijken hun ogen uit. Nadat ze hebben gegeten, gaan ze datgene doen dat ze al meer dan een jaar niet konden: zwemmen in een binnenzwembad.

Bij binnenkomst dient een QR-code ervoor dat de uitslag van de test, gecombineerd wordt met de coronamelder-app. De QR-code bepaalt of je wel of geen toegang hebt tot het bad. Er komt een rood scherm bij Susanne Vink. "Ik schrok en dacht: o god, zometeen ben ik hier voor niets gekomen. Even later mocht ik er gelukkig wel in."

Moeder Wilma: "Nu hier te zijn geeft een enorm goed gevoel, zo van yeah! Eindelijk weer iets leuks. Het ontroert me gewoon. Ja, heel erg leuk."

Zie ook: ons liveblog over de coronacrisis