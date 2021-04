'Je moet wat doen, anders red je het niet', kroegbaas begint fietsverhuur

De meeste horecaondernemers hebben het al een tijd niet makkelijk en het is niet duidelijk wanneer daar verandering in gaat komen. Daarom zoeken veel van hen naar creatieve mogelijkheden om toch het hoofd boven water te kunnen houden. Zoals Remy Koppel, kroegbaas in Zutphen, die fietsen verhuurt.

Remy Koppel nam zo'n twee jaar geleden een kroeg aan de Groenmarkt in Zutphen over. Toen de coronacrisis kwam, was hij bezig een naastgelegen pand om te toveren in een restaurant. Dat werk ligt nu stil, net als zijn kroeg. "Ik ben bijna op het punt dat we net zo lang dicht hebben gezeten als open", vertelt Remy. Hij heeft al van alles gedaan om toch een beetje geld te verdienen. "We hebben take-away gehad, we hebben kerstbomen verkocht; je kan het zo gek niet bedenken of we hebben het wel gedaan".

Fietsen

"Op een gegeven moment kregen we van iemand de vraag: waar kun je hier fietsen huren? Ik had zelf helemaal geen idee", zegt Koppel. Hij ging op onderzoek uit en ontdekte dat er in Zutphen maar een paar zaken waren waar wat fietsen verhuurd werden. Bovendien hadden die volgens hem maar beperkte openingstijden en waren ze niet open in het weekend. Remy zag zijn kans en, in plaats van biertjes te tappen, verhuurt hij nu tweewielers aan toeristen vanuit wat eigenlijk zijn restaurant had moeten zijn. "Je hebt de hele tijd lekker aanloop en anders is het maar gesloten hè'".

Uitwisseling

Voor de fietsen heeft hij een deal gesloten met een grote landelijke fietsenverhuurder. "En mijn medewerkers werken daar, zo blijven zij ook aan bezig. Zo hebben we een hele leuke uitwisseling". Remy hoopt met de fietsenverhuur de komende maanden door te komen, want hij vermoedt dat zijn kroeg voorlopig nog wel gesloten zal moeten blijven. "Ja, financieel is het gewoon zwaar, daar kan ik gewoon eerlijk over zijn. Het valt niet mee, je moet heel voorzichtig omgaan met je geld. En ja, het verhuur van fietsen, je moet wat doen, anders red je het niet".