'Ik heb er echt slecht van geslapen', schrappen bloemencorso doet pijn

"Ik heb er wel even slecht van geslapen", geeft voorzitter Ewald Berendsen van corsogroep Lansink-Beuminck toe. "Stiekem hadden wij toch wel de hoop dat we dit jaar wél een corso konden houden. We hadden onze maquette al klaar en de basis voor ons onderstel zat ook al in elkaar."

Berendsen staat in de loods waar zijn groep normaal gesproken druk aan het werk zou zijn geweest. "We hadden inderdaad al moeten beginnen, maar met de huidige coronaregels kun je niet veel. We hadden dan ook al een kleiner ontwerp gemaakt voor dit jaar."

Toch is er al veel tijd in dat ontwerp gestopt. "Met de eerste schetsen en tekeningen ben ik zo'n twintig tot dertig uur bezig", vertelt Mark Muller, de ontwerper van de groep. "En als we er dan een maquette van maken, kost dat nog eens minstens 200 uur. Naast je gewone baan is dat aardig wat tijd om te investeren."

Gelukkig is dat allemaal niet voor niets geweest. "We hebben al besloten dat we dit ontwerp volgend jaar gaan gebruiken, dus die maquette houden we nog even verborgen bij mij op zolder."

'Het was moeilijk en pijnlijk'

De corsogroepen kregen vrijdagavond het slechte nieuws te horen van voorzitter Herman ter Haar van Stichting Bloemencorso Lichtenvoorde. "Dat was geen gemakkelijk besluit", zegt hij gelijk. "Het was moeilijk en pijnlijk, maar wel echt onvermijdelijk."

Het bestuur kwam wel gelijk met een alternatief, waar alle 18 corsogroepen zich volmondig bij aansloten. "We gaan een Dahliakunstobjectenroute neerzetten", legt Ter Haar uit. "Dus elke corsogroep maakt een kunstwerk en al die kunstwerken plaatsen we verspreid door Lichtenvoorde, zodat het publiek toch nog iets heeft om te bekijken."

Niet alleen voor het publiek is dat fijn, ook de bouwers zijn er ontzettend blij mee. "We willen niet stilzitten", zegt Berendsen. "We houden ervan samen iets te bouwen, om in de zomer met Dahlia's bezig te zijn. Dat is ook wat onze groep bij elkaar houdt: het gezamenlijke doel en het gezellig bouwen met elkaar. Als we nu helemaal niets zouden doen, ben ik toch bang dat er mensen een andere hobby zoeken. En zie die dan volgend jaar maar weer terug te krijgen."

