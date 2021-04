Uitzinnige supporters zwaaien Vitesse uit met vuur en gezang

Het was een drukte van jewelste bij het Arnhemse stadion, waar een mensenmassa zich had verzameld om Vitesse een laatste hart onder de riem te steken. Met fakkels, rook en gezang liet de achterban zien Vitesse te steunen richting de finale.

De verplichte anderhalve meter afstand die iedereen tot elkaar moet houden, werd daarbij vaak niet in acht genomen. Voor de supporters was die maatregel even niet aan de orde: zij wilden er alles aan doen om de spelers aan te vuren voor het duel van zondag.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

De bussen met de spelers en staf kwam eerst aan bij stadion Gelredome, waar ze luidkeels werden verwelkomd. Een mooie actie, vindt ook Vitesse-directeur Pascal van Wijk. "Wat er deze week allemaal gebeurt, is hartverwarmend. Mooi om te zien, zeker in deze tijd. We kunnen niet met 18.000 man naar De Kuip toe. Dit compenseert het niet, maar je probeert toch wat te regelen", aldus Van Wijk.

Lastig afstand te houden

Ook Van Wijk zag dat het de supporters nauwelijks lukt afstand van elkaar te houden. Vitesse huurde extra stewards in om de mensen uit elkaar te laten blijven. "Maar het is toch moeilijk in deze tijd, dat zie je. Het is lastig, daar heeft iedereen mee te maken. We hopen dat iedereen gauw een prik krijgt en dat er weer meer mag. We snakken er allemaal naar onze jongens aan te moedigen."

Kijk hieronder het volledige uitzwaaimoment terug.

KIJK TERUG: Daar gaan ze dan, de Vitesse-spelers. Morgen spelen ze de bekerfinale tegen Ajax in de Kuip en natuurlijk laten de supporters ze niet zomaar gaan! Posted by Omroep Gelderland on Saturday, April 17, 2021

Vitesse speelt zondagavond om 18.00 uur de bekerfinale tegen Ajax in de Rotterdamse Kuip. Omroep Gelderland is daar LIVE bij! Radio Gelderland zendt de wedstrijd helemaal uit. Vanaf 17.00 uur begint de voorbeschouwing op deze grote wedstrijd, vanaf 18.00 uur zullen verslaggevers Jesper Giesen (RTV Arnhem) en Sander Maassen van den Brink je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het duel. Je hoeft dus helemaal niks te missen van deze wedstrijd. Meer informatie vind je op www.omroepgelderland.nl/bekerfinale