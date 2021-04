Ziedende ondernemer Bert wil Apeldoornse burgemeester afzetten na sluiten winkel

Zie ook: Gemeente sluit kledingwinkel van Bert na negeren coronaregels

Nadat Bert donderdag bezoek kreeg van de politie, was de boel even gesust. Hij zou zich weer aan de regels houden en mensen alleen op afspraak binnenlaten in zijn zaak. "Dat deed ik vervolgens ook. Ik heb de regels niet genegeerd", vertelt de geëmotioneerde ondernemer. Maar hij wilde toch iets doen. Dus deelde hij vrijdag gratis kleding uit voor zijn winkel. "Er werd netjes afstand gehouden en ik was er de hele tijd bij. Het was absoluut niet te druk."

'Het was toch opgelost?'

Toch denkt de gemeente daar anders over. Agenten gaven Bert te kennen dat hij zijn handel binnen moest zetten. "Dat heb ik meteen gedaan, want anders heb ik alleen mijzelf en mijn gezin ermee. Maar toen werd ik rond 18.30 uur gebeld door de gemeente. Voor een gesprek. Ik zei: is goed, kom maar. Kwam er een handhaver en iemand van de gemeente om op last van de burgemeester mijn deur te verzegelen. Ze vertelden mij niet wát ik nu fout deed. Het was toch opgelost met die agenten?"

Zijn stem trilt als hij vertelt: "Ik ben een hele trotse man. Ik zit zo ontzettend vol, net stond ik bij een interview met Hart van Nederland nog te janken voor mijn winkel. Je wordt knettergek."

Sloten vervangen

Berts vrouw Catrien vertelt huilend dat ook zij ten einde raad is: "Mijn winkel is mijn alles. Dat nemen ze nu van me af. We hebben hier zo hard voor gewerkt." De kledingwinkel zit potdicht, de sloten zijn vervangen. Het echtpaar kreeg naar eigen zeggen de oude sloten en de daarbij horende sleutels niet terug. Ook hun huissleutel zat aan de sleutelbos. Gelukkig hadden ze er één extra.

'Omdat ik woonwagenbewoner ben'

Ze wonen samen op een woonwagenkamp in Apeldoorn. Heeft die situatie iets met deze ellende van doen? Ja, denkt Bert. "Omdat ik een woonwagenbewoner ben, was er gisteren al veel politie op de been. Ze houden mij in de gaten. Als ik één misstap maak, dan denk ik dat ze me arresteren."

Nadenken over hoe verder, dat lukt hem even niet. Er spookt van alles door zijn hoofd. Maar één ding staat voor hem als een paal boven water: "Dit is puur machtsmisbruik van onze burgemeester (Ton Heerts, red.) Ik ga er mijn werk van maken hem af te zetten. Misschien ga ik zelf wel de politiek in om dat te regelen. Verder moet ik mij rustig houden, dat is beter voor mijn gezin."

