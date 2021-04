Winterswijkse wethouder Tineke Zomer met ziekteverlof

De Winterswijkse wethouder Tineke Zomer heeft zich ziek gemeld en wordt voorlopig vervangen door Bert Frings. Die was in het verleden namens GroenLinks wethouder in Nijmegen en Lingewaard.

Zomer, de wethouder met duurzaamheid, klimaat, milieu en mobiliteit in de portefeuille, doet noodgedwongen even een stap opzij. "Door wat ik privé heb meegemaakt in de afgelopen periode kon ik mijn werkzaamheden niet voor de volle 100 procent uitvoeren en dat leidde tot gezondheidsklachten", aldus Zomer in een persbericht van GroenLinks Winterswijk.

'Reële optie'

De Winterswijkse fractie van GroenLinks heeft Frings bereid gevonden Zomer voorlopig te vervangen. Frings is voor anderhalve dag per week werkzaam voor een project dat is gericht op het versneld realiseren van 10.000 extra woonplekken voor dak- en thuislozen in het land. Daarom gaat hij in Winterswijk voor 3,5 dag per week aan de slag. "Gelet op zijn wethouders-ervaring en de huidige portefeuille van wethouder Zomer lijkt ons dat een reële optie", schrijft GroenLinks in het persbericht.

Frings was van 2002 tot 2007 lid van de Nijmeegse gemeenteraad, waarvan vanaf 2006 als fractievoorzitter van GroenLinks. Hij wordt donderdag door de Winterswijkse GroenLinks-fractie tijdens de raadsvergadering voorgedragen.