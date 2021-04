BEKERKOORTS | Technisch directeur Spors: 'Vitesse kan vandaag alleen maar winnen'

De selectie van Vitesse bereidt zich vandaag in de regio Rotterdam in alle rust voor op de ongetwijfeld spannende finale tegen Ajax. Om 18.00 uur is de aftrap in een lege Rotterdamse Kuip. Net als in aanloop naar de halve finale koos de Arnhemse club voor een iets aangepaste voorbereiding. "We hebben zoveel mogelijk de normale dingen gedaan om spelers niet uit hun ritme te halen", legt Spors uit. "In onze manier geloven we, want zo doen we het dit hele seizoen al."

Juiste mix

"Maar we wilden voor deze grote wedstrijd wel iets extra doen en daarom hebben we één nacht doorgebracht in een hotel om de groep dicht bij elkaar te hebben. Om toch wat meer aandacht te hebben voor de spelers. Zonder dat het de balans verstoort. Het gaat om de juiste mix. Dat is waar je altijd naar zoekt. In Duitsland is het trouwens heel normaal. Ik ben dit gewend. Zelfs voor iedere thuiswedstrijd gaat de selectie van een Duitse ploeg in een hotel voor de beste voorbereiding."

Johannes Spors, hij werkte eerder bij onder meer Hoffenheim en RB Leipzig, vertelt bevlogen over de aanloop naar de clash tegen Ajax. Vanavond kan Vitesse weer een tastbare prijs winnen en alvast Europees voetbal veilig stellen. De pas 38-jarige Duitser, hij studeerde sportwetenschappen en politicologie aan de Universiteit in Heidelberg, zit dicht op de selectie, maar treedt publiekelijk weinig op de voorgrond.

"Ik bezoek twee of drie trainingen per week en dat is nu niet anders. Wel heb ik wat meer gesprekken deze week met stafleden en spelers. We willen dat alles tot in de kleinste details georganiseerd is. Maar de focus blijft gericht op het doen van de normale dingen. Het moet geen overkill worden van andere dingen doen, zodat spelers afgeleid kunnen worden van waar het om gaat."

Vertrouwen opbouwen

Alles is gericht op het opbouwen van vertrouwen, zo legt Spors uit. "Daar zijn we de hele week mee bezig. Ons systeem is duidelijk. Tactisch weten we al het hele seizoen wat we moeten doen. Maar het gaat zondag om moed tonen. Er hoeft en mag geen angst zijn. We bouwen het geloof in deze dagen op bij de spelers dat het gewoon kan. Ajax heeft een uitstekende ploeg, maar ik ben ervan overtuigd dat we scherp zijn. Ik weet het 100 procent zeker. In finales heb je altijd kans."

Spors haalde de afgelopen dagen handig zo veel mogelijk druk weg. Volgens de technisch directeur heeft Vitesse niet zo veel te verliezen. "We kunnen deze wedstrijd alleen maar winnen. Zo zie ik het en zo voelt het ook. Natuurlijk hebben we onszelf het hele seizoen de druk opgelegd dat we hier moesten staan. En dat de belangen enorm zijn voor de club. Het zou buitengewoon zijn als we winnen. Dat zou Vitesse veel opleveren."

De selectie werd zaterdagmiddag uitgezwaaid bij Gelredome, zie hier hoe dat ging. De tekst gaat daaronder verder.

Ruimte

Europees voetbal, met minimaal zes wedstrijden in de Conference of Europa League, spekt de kas. "Ik heb het ook over ontwikkeling", vertelt Spors. "Jonge spelers die een grote stap kunnen maken door dit soort wedstrijden te gaan spelen. Daar word je beter van. Maar het geeft ons ook ruimte in het budget. Die staan bij alles clubs in deze tijd onder druk. Het maakt onze positie om spelers te houden of te halen sterker."

Dat is zorg voor later voor Spors. Blikvangers als Bazoer en Tannane, maar ook sterkhouders als Doekhi en Matus Bero, dreigen de club te verlaten. "Ik ben daar nooit bang voor. Het hoort bij mijn job en bij voetbal. Met Tannane praten we. Het is niet zeker dat hij vertrekt. Nu richt iedereen zich op het eind van dit seizoen. Daarna is er tijd genoeg. De markt moet nog op gang komen. Pasveer? We kijken naar verlenging met één jaar. Daar hebben we, zeker met wat oudere spelers, goede ervaringen mee. Het houdt de focus op de korte termijn. Dat is waar ik in geloof."

Veel contracten bij de Arnhemse club lopen in de zomer van 2022 af. "Dat is in principe niet zo goed, beter is als het meer gespreid is." Belangrijke spelers kunnen volgend seizoen transfervrij Vitesse verlaten. "Er zijn drie scenario's. Of we verlengen tussentijds, of ze gaan volgend seizoen gratis weg of spelers vertrekken naar een andere club. Ze zullen allemaal gaan voorkomen."

Timing

Begin deze week verlengde Spors met zijn trainer Thomas Letsch. Het contract liep nog een jaar door, maar de succescoach van Vitesse ligt nu vast tot de zomer van 2023. Een strategische en dus bewuste zet van Vitesse. "Je moet het zeker zien als een signaal en een statement. Waardering en commitment ook. Het is een stukje extra duidelijkheid naar iedereen binnen de club dat hij de komende jaren onze coach is. Je kijkt daarbij naar timing en dit vonden wij een goed moment. Ook om een extra zetje te geven voor de doelen die wij de komende weken nog willen halen."

"De kracht van Thomas Letsch is dat hij heel duidelijk is", vervolgt Spors. "Hij is duidelijk in wat hij wil, wat hij daarvoor nodig heeft en hoe hij voetbal wil spelen. Daarnaast is hij een heel empathisch persoon. Bij een club als Vitesse moet je soms tot een compromis komen. Wij zijn als club niet heel groot, maar zeker ook niet klein. Thomas kan ook bij mij de grenzen opzoeken in wat hij nodig heeft, maar altijd met de intentie wat voor Vitesse het beste is. Samen vinden we altijd de oplossing. Dat is zijn kracht."

