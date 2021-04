Jhon van Beukering traint voor Lente Loopchallenge: 'Hardlopen niks voor mij'

De ex-voetballer van onder meer Vitesse, De Graafschap en NEC gaat op 16 mei vijf kilometer hardlopen in het kader van de Lente Loopchallenge. "Ja, ik had er eigenlijk niet goed over nagedacht. Maar het is voor een goed doel, dus daarom doe ik mee. Ik weet nog niet hoe, maar ik ga proberen om het vol te houden."

Van Beukering wordt nog altijd geassocieerd met een sprint die hij aflegde in zijn tijd bij Feyenoord. "Ja, die andere jongen was heel snel", lacht hij nu.

"Maar hardlopen is niks voor mij. Als ik het al deed, was het meestal na de feestdagen. Dan moest ik even wat extra lopen. Als voetballer had ik er ook weinig mee. Zeker als je bij duurlopen bij iemand als Edward Sturing in een groepje zat. Die liep de marathon nog in een nieuw record. En die moest je dan zien bij te houden als jonge jongen."

Actief in de wijken

Van Beukering is wel heel actief als trainer. Hij zit bij amateurclub Veluwezoom, maar hij doet ook projecten in wijken. "We doen kickboksen, hockeyen en natuurlijk voetballen. We doen dat in Velp-Zuid. Daar zijn we anderhalf jaar geleden begonnen. Elke les hebben we minimaal twintig kinderen. Het is mooi om iets terug te doen voor je eigen buurt. En we zitten sinds kort ook op de Geitenkamp."

"Maar we wandelen ook met ouderen, bijna iedere dag, in Velp-Zuid en de Geitenkamp. Velen van hen zijn alleenstaand en komen normaal nauwelijks nog buiten. Sommigen hebben Parkinson en er is ook iemand met één oog. Dan durven ze niet meer alleen naar buiten."

"Sommigen zijn ook slecht ter been. We begeleiden ze nu en het worden er iedere week meer. We willen ook weer ouderengym gaan geven. Ja, wandelen gaat prima, maar nu moet ik dus hardlopen."