Goedlachse veerbaas Peer Witzel (64) overleden

Hij was een graag geziene en gehoorde gast in veel programma's van Omroep Gelderland; veerbaas Peer Witzel uit Alphen aan de Maas is vrijdag overleden. Twintig jaar geleden debuteerde hij als hoofdgast in de Huiskamer TV Show. Daarna was hij verschillende keren te zien als teamcaptain in Zomer in Gelderland en onlangs nog bij Willem te Molder en Frans Miggelbrink in het programma I Love de Achterhoek.

Peer Witzel was een geliefde persoonlijkheid voor programmamakers. Zijn positieve uitstraling, enorme gevoel voor humor en bulderende lach bezorgden iedereen een goed humeur. Witzel haalde zelfs de landelijke televisie. Zo was hij bijvoorbeeld te zien in De Wereld Draait Door.

Prettige persoonlijkheid

Programmamaker René Arendsen leerde Peer Witzel kennen in 2006 bij de opnames van het spelprogramma Slag om de IJssel dat Omroep Gelderland maakte met RTV Oost. “Met Peer was het altijd lachen, gieren en brullen. Zijn bulderende lach is legendarisch en werkte aanstekelijk. Maar Peer was ook een enorm prettige persoonlijkheid. Alle medewerkers van Omroep Gelderland konden altijd bij hem terecht op de veerpont voor zijn medewerking aan een programma of een goed verhaal. Het is raar om te beseffen dat dat nu voorbij is.”

Stadsomroeper

Witzel was naast zijn werk bij stichting de Maasveren zeer actief in het verenigingsleven van Alphen aan de Maas. Ook was hij in zijn vrije tijd stadsomroeper bij historische evenementen. In die rol was hij enkele seizoenen te zien in het programma Een Wagen vol Verhalen van Omroep Gelderland.

Afgelopen najaar werd bij Peer Witzel kanker geconstateerd. Hoewel de vooruitzichten somber waren, bleef hij tot het einde strijdbaar. Peer Witzel is 64 jaar geworden. Omroep Gelderland is hem zeer erkentelijk voor de talloze keren dat hij belangeloos en vol enthousiasme meewerkte aan onze programma's.