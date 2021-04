Enorme domper voor bloemencorso Lichtenvoorde: evenement gaat opnieuw niet door

Een enorme tegenvaller voor het bloemencorso in Lichtenvoorde: voor het tweede opeenvolgende jaar gaat het evenement niet door. Corona gooit opnieuw roet in het eten. "Een grote tegenvaller", zegt stichtingvoorzitter Herman ter Haar.

“We kunnen op dit moment nog niet voorspellen of het in september mogelijk is om een corso door de straten van Lichtenvoorde te laten rijden", zegt de voorzitter. "Wat we wel weten is dat ons corso een lange voorbereidingstijd kent, zowel bij de bouw van de corsowagens maar ook bij de organisatie."

"Er moeten nu beslissingen worden genomen en kosten worden gemaakt. Naast een evenementenvergunning hebben we ook toestemming van de GGD nodig. Hiervoor moeten we dusdanige voorzorgsmaatregelen treffen om de veiligheid en gezondheid van onze bezoekers te beschermen, dat we financieel een groot risico nemen omdat we niet weten of bezoekers wel willen komen."

Ook bouwgroepen in de problemen

Ook hebben meerdere corsogroepen laten weten niet mee te willen doen omdat ze bijvoorbeeld geen bouwlocatie hebben. Dit is door corona ook lastiger. Ook hebben ze het financieel moeilijk omdat ze al een tweede jaar zonder veel inkomsten hebben. Het wordt ook daardoor lastig om een volwaardige wagen te kunnen bouwen.

Er komt net als afgelopen jaar nog wel een alternatief, de Dahlia Kunstobjecten Route. De corsogroepen die willen kunnen alsnog een mooi kunstwerk van dahlia's maken, maar dan niet rijdend. De kunstwerken worden verspreid over Lichtenvoorde en deze kunnen dan - coronaproof - worden bewonderd door het publiek.

Tienduizenden bezoekers

Het corso in Lichtenvoorde is het op een na grootste bloemencorso ter wereld en wordt iedere tweede zondag van september gehouden. Er zijn 18 deelnemende corsogroepen die hun wagens met miljoenen dahlia's beplakken. Het evenement trekt tienduizenden bezoekers vanuit heel Nederland en ook vanuit Duitsland komen veel mensen de praalwagens in de straten van Lichtenvoorde bekijken.