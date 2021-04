Student Beekman eindelijk weer belangrijk voor NEC

Als invaller bracht hij nieuw elan en zorgde hij met een kopbal voor de gelijkmaker. "Het was een tijdje geleden. Ik zat er al lang op te wachten. Maar een typische Thomas Beekman-goal inderdaad. Toen ik die 2-2 maakte, had ik het idee dat de 3-2 ook nog zou komen. We hebben de ballen er ingepompt en fijn dat Edgar Barreto hem nog erin vloog."

"Na die die 0-2 dacht ik: die gifbeker moet helemaal leeg. Het waren moeilijke weken, dus dit is wel heel fijn. We hebben met z'n allen gezeten en besproken dat er echt een mentaliteits-switch moest komen. Dit toont veerkracht en geeft vertrouwen naar de volgende wedstrijden."

Trainer Rogier Meijer was ook blij met het antwoord van zijn elftal. "Ik vond dat we goed startten en we maakten na vier minuten een goal, die al dan niet terecht werd afgekeurd. Je hebt ook te maken met een tegenstander, die goed is aan de bal. We hebben de hele wedstrijd geprobeerd om hoog druk te zetten om in de duels te komen. Na de 0-2 had de ploeg iets van: tot hier en niet verder. Toen ontstond er iets en dit was het juiste antwoord. Mooi dat Edgar de winnende maakte. Een mooie beloning voor hem, hij kopte hem geweldig binnen."

Rogier Meijer was tevreden over zijn ploeg Foto: Omroep Gelderland

Beekman had na de winterstop even een basisplaats, maar raakte daarna uit beeld. "Ja, ik weet niet of ik na één zo'n invalbeurt en één zo'n goal weer op de deur klop. Rond januari, februari had ik wat basisplekken, daarna ging het wat minder bij mij persoonlijk. En met het team ging het beter. En ik begreep het ook wel, want we hadden een serie van vijf overwinningen, dus weinig reden voor de trainer om te wisselen. Ik wist se zelf ook dat ik wat minder speelde. Daarom is het wel lekker dat ik nu weer scoor."



Beekman combineert zijn voetbalcarrière met een studie Foto: Omroep Gelderland

Beekman doet ondertussen ook nog een studie fiscaal recht. "Dat gaat heel goed. Ik zit in mijn tweede jaar en heb vijf vakken gehad en vier gehaald. Ik moet er dus één herkansen in de zomer. Ik hoop dat ik meer doelpunten maak dan dat ik vakken haal."