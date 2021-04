'Een kunstenaar moet eigenzinnig zijn'

"Kunstenaars hebben altijd een gedachte achter het kunstwerk dat zij maken. Die gedachte leggen zij graag uit, maar kan anders zijn dan de gedachte die je als toeschouwer hebt", zegt Dirk Hakze. Hij is de motor achter het opvallende buitenkunstproject in Elst.

Bij een entree van Park Lingezegen staan maar liefst 500 grote panelen opgesteld. Kunstenaars uit heel Europa gaan helemaal los op het doek. Ze mogen zelf weten wat zij schilderen. Dirk: "Het zijn de kleuren die het een geheel gaan maken. En verder gaat het er om dat mensen het gewoon mooi vinden."

Tijdelijk Kunstwerk

Een kleurrijk optreden op een weide, zo vertaalt zich de Engelse titel van het project dat tot na de zomer zal duren. Het is de bedoeling dat de 500 kunstenaars hun schepping verkopen. Dat is naast het opleuken van het park wel een hoofddoel voor Dirk: "Mensen kunnen hier kunst kopen van goede kwaliteit. Er wordt hier gewoon in de open lucht geschilderd, dus gebruiken we verf die ook tegen regen en lagere temperaturen kan. In oktober breken we pas weer af, dus mensen kunnen eerst rustig komen kijken terwijl een kunstenaar het werk maakt waar zij belangstelling voor hebben.”

Eigenlijk in Den Haag

Dirk geeft toe dat Elst voor hem eigenlijk de B-keuze is. "Wij wilden dit eigenlijk in Den Haag doen, maar de gemeente werkte daar voor mijn gevoel veel te traag. In oktober vorig jaar hebben wij gepolst bij de gemeente Overbetuwe of wij het hier met kunst nog mooier mochten maken. En wij kregen eigenlijk alleen maar positieve reacties. Misschien wel omdat alles in de buitenlucht is. Dat is toch een stukje veiliger in verband met corona."

Mooie plek werkt inspirerend

Aan de rand van het grasveld, zo groot als anderhalf voetbalveld, is schilderes Arda in alle rust bezig om met kwasten en spatels een schilderij te maken. Met veel geel en groentinten zet zij een landschap neer. "Ja, het is hier best een waterrijk landschap en dat wilde ik in mijn werk terug laten komen. Natuurlijk is water niet groen van kleur maar in dit schilderij past het gewoon heel mooi.”

De eerste zes schilderijen zijn allemaal verschillend en tegelijkertijd trekken zij de eerste bezoekers aan als een magneet. En daar is bedenker Dirk heel blij mee. "Daaraan zie je toch dat mensen ons project waarderen. Bij een vergelijkbaar project hebben we een tijdje geleden zo'n 30 procent van alle kunstwerken uiteindelijk verkocht. Wij kunstenaars zijn zzp'er, dus dat is voor ons ook wel prettig in deze tijd die voor iedereen best pittig is.”