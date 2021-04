Bredevoortse Motortoer Club mag op eigen risico nieuw clubhuis bouwen

De Bredevoortse Motortoer Club (BMC) mag van de Raad van State in Den Haag een clubhuis bouwen aan de Ganzenpoelendijk in Bredevoort. Maar dat doet de vereniging dan wel op eigen risico, want het rechtsorgaan moet zich nog buigen over de omgevingsvergunning.

In het slechtste geval zou het nieuwe clubhuis weer afgebroken moeten worden, maar het is niet zeker of de BMC al met de bouw begint. "Het bestuur moet eerst vergaderen en dan moet het aan de leden worden voorgelegd", zegt Willy Heinen van de BMC, die zijn grond beschikbaar stelt voor het nieuwe clubhuis, dat vlakbij zijn tuincentrum komt.

Een groep omwonenden en de Stichting Natuur en Milieu uit Aalten vroegen om een spoeduitspraak omdat de BMC mogelijk van plan zou zijn te beginnen met de bouw. De vereniging wacht al zes jaar op een nieuw clubgebouw. De gemeenteraad van Aalten is akkoord gegaan met het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het nieuwe gebouw.

Geen geluidsoverlast

De voorzieningenrechter is niet ontvankelijk voor de bezwaren van omwonenden en bovengenoemde stichting. Het beoogde clubhuis komt in de buurt van de doorgaande provinciale weg, waar de motoren mogen rijden. De omwonenden wonen aan de andere kant van de weg, zij zullen op die afstand geen onaanvaardbare geluidsoverlast ervaren. Ook de dieren in de omliggende percelen van het clubhuis, zoals enkele paarden, zullen volgens de rechter geen hinder hebben van de motorclub.

"De gemeente en onze advocaat zeggen dat het goed komt", zegt Heinen, die al druk bezig is met het inzaaien van de grond rondom het clubhuis, dat er 'straks' beschut bij komt te liggen. "Het wordt één groot natuurgebied", zegt Heinen. "We hebben de vlaggenmast er vandaag neergezet, op de daarvoor bestemde plek. We doen alles volgens de regels."