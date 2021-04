Klimaatrebellen voeren actie in Nijmeegse koopgoot

‘U bevindt zich vandaag in de zesde massa-extinctie in de geschiedenis van deze planeet’, roept woordvoerder Jimmy Kegel van Extinction Rebellion door een megafoon. ‘Wij zijn dit keer de aanjagers van deze massale uitsterving van soorten.’

Met uitsterven bedreigd

In de afgelopen dertig jaar ging maar liefst zeventig procent van de biodiversiteit in Nederland verloren, beweert Kegel. “En vijftien procent van de overgebleven planten en dieren worden met uitsterven bedreigd.” Jimmy voegt eraan toe: “Het zou niet alleen ongelofelijk verdrietig zijn om nooit meer een vlinder te zien. Maar ik vind het volstrekt onacceptabel. “

En die mensen dan die zeggen dat het wel meevalt met de klimaatverandering? Jimmy Kegel moet er een beetje meewarig om lachen. “De uitstoot van CO2 veroorzaakt het broeikaseffect, waardoor de temperatuur op aarde stijgt, waardoor we soorten gaan verliezen.” Maar niet alleen door het broeikaseffect verdwijnen er volgens Kegel soorten. Ook schadelijke landbouwpraktijken, milieuvervuiling en houtkap zorgen daarvoor, zo zegt hij.

'Overmatige consumptie'

De actie is niet voor niets gepland in de Marikenstraat, de Nijmeegse koopgoot. “Dit is de plek waar ook het consumentisme verheerlijkt wordt” stelt de woordvoerder van Extinction Rebellion. “En overmatige consumptie heeft de afgelopen decennia klimaatverandering veroorzaakt.”

Kegel moet vaststellen dat het helaas minder druk is dan normaal, zodat weinig mensen iets meekrijgen van de actie. Of is het een goed teken dat er vanwege corona kennelijk minder wordt gewinkeld en geconsumeerd? “Dat valt helaas tegen” zo antwoord Jimmy Kegel. “In het begin was dat wel zo, maar inmiddels wordt er toch weer veel besteld via internet.”

Corona is wake up call

Corona is in de ogen van de actievoerder een soort wake up call. Het massaal bij elkaar houden van dieren is volgens Kegel gewoon niet goed en kan leiden tot infecties die ook de mens raken. De woordvoerder van Extinction Rebellion besluit: “Hopelijk past de mens zijn gewoontes drastisch aan.”