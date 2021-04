Brievenactie voor veteranen: 'U was de vaccinatie in de oorlog'

Oorlogsveteraan Jan van den Berg uit Ermelo krijgt bezoek van vrijwilliger Ronald de Bruijn. Van den Berg is enthousiast en verrast: "Heel verrassend en fijn, die actie vind ik heel leuk. Ik was toen 18, nu 94, en ik zie slecht hoor", vertelt hij aan de voordeur. "Wij komen niet meer bij elkaar." Hij vertelt verder dat hij het mooi vindt dat leerlingen zo betrokken zijn. "Dat zie je bij de begraafplaatsen al, en nu komen ze bij mij."

"We zitten nu langer binnen dan in de oorlog"

Volgens Flora van den Berg zitten de twee vanwege het virus nu langer binnen dan tijdens de oorlog. Verschillende scholieren hebben het over de pandemie in de brief en trekken een vergelijking. Volgens de veteraan Van Den Berg zijn is er wel een overeenkomst: "Er vallen in beide gevallen doden, en je moet discipline hebben. Dan komen we ook uit de pandemie."

Bekijk de video. De tekst gaat eronder verder

Coronatest en daarna pas op pad

Er is een drive-thru gemaakt in Wageningen. Daar krijgen de zestig betrokken vrijwilligers een tas met de brieven en een bos bloemen. Thera Westerhoud van het comité Wageningen 45 legt uit dat iedereen eerst een coronatest krijgt en dan pas vertrekt. Een speciale tulpensoort wordt meegeven, de Freedom of Flame tulp. Deze tulp is bedacht door een kweker uit het Noord-Hollandse Sint Maarten.

Het doel van de verrassingsactie is de 288 nog levende Nederlandse veteranen van de Tweede Wereldoorlog te eren en te bedanken. Westerhoud "Zij zijn onze laatste oren en ogen van het verleden, onze verschilmakers van die tijd. We willen een koppeling maken met de verschilmakers van morgen, de middelbare scholieren."

Brieven ook naar andere landen

Ook veteranen in het buitenland krijgen een brief. Maar een bos tulpen kon lastig worden opgestuurd en daarom krijgen de veteranen een 'seedcard' met zaadjes erbij. Die moeten in de grond, met een prachtig veldboeket als resultaat.

Jan van den Berg uit Ermelo gaat de leerling een brief terug schrijven, al gaat zijn vrouw Flora dat voor hem doen omdat hij slecht ziet. "Maar dan vertel ik wel aan haar wat ze moet schrijven hoor!" klinkt het met een lach. De twee zijn al blij mensen te zien tijdens de coronaviruscrisis. "Je ziet echt bijna niemand, dus dit is fijn."