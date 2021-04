'Er zijn grenzen aan vrijheid', zegt Maarten van Rossem

"Als je over het vrijheidsbeginsel nadenkt, snap je al snel dat vrijheid niet onbeperkt kan zijn", legt Van Rossem uit. Hij geeft een college aan twaalf jongeren die meedoen aan het tv-programma Vrij Normaal... Met Maarten van Rossem. "Binnen het hele vrijheidsgebeuren bestaan systemen die onze vrijheid in principe beperken, maar die de vrijheidsuitoefening van iedereen ten goede komen. Denk aan verkeersregels."

"En we hebben op dit moment ook een heel concreet voorbeeld bij de hand: denk aan de coronaregels. Onze vrijheid is behoorlijk ingeperkt door de overheid", stelt van Rossem. "Maar het is voor het grotere goed en het is eindig. Daarom wordt het door het overgrote deel van de bevolking toch geaccepteerd. We begrijpen dat het gekoppeld is aan de huidige situatie: de noodtoestand, zoals we het noemen."

In vier afleveringen leert Maarten van Rossem twaalf jongeren over de verschillende aspecten van de vrijheid die we nu hebben. Daarna gaat hij met ze in gesprek: Wat is bijvoorbeeld een voorwaarde van vrijheid? En moet je gewoon alles kunnen zeggen wat je denkt en alles kunnen geloven wat je wil?

