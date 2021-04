BEKERKOORTS | Vitesse ziet 'cupfever' ontstaan in de selectie: 'Allemaal heel veel zin in'

"Het gekke is alleen dat we die koorts niet met de supporters kunnen delen. Maar ik heb natuurlijk ook het vuurwerk op de brug gezien en ik zie ook steeds meer koorts ontstaan in de groep. Iedereen is opgetogen en enthousiast. We voelen allemaal dat het een speciale wedstrijd is voor de stad en voor ons. Laat het eerste fluitsignaal maar snel komen", zei trainer Thomas Letsch.

Hoe de koorts zich uit? "In ieder geval niet in angst hoor", lacht doelman Remko Pasveer. "Het is mooi om een finale te spelen en jezelf te laten zien en om een prijs te pakken. We hebben er allemaal heel veel zin in, maar we zijn niet bang. Een beter team (Ajax, red.) kan ook verliezen en wij staan er op dit moment goed in", stelt de keeper die kan lachen naar de KNVB-beker, want die stond vrijdag nog op geen meter naast hem.

De KNVB-beker stond weer in GelreDome vrijdag Foto: Omroep Gelderland

"Hij staat wel heel dichtbij je hè?" Zo kwam de vraag uit de zaal. "Ja, maar ik heb hem liever zondag heel dicht bij me", antwoordde de doelman. Maar daarvoor moeten we allemaal top en scherp zijn. Hoe het met ons mentale vermogen zit? Daar ben ik ook niet zo bang voor, we zijn dit seizoen erg naar elkaar toegegroeid."

Ontspannen

De afgelopen dagen riep de selectie van 2017 dat ontspanning een van de keywoorden is om de beker te kunnen winnen. Daarom was de vraag aan Remko Pasveer ook of de ontspanning er deze week een beetje was. De keeper begon te lachen. "Nee, we hebben een trainer die alleen maar traint, haha. Maar nee hoor, we zijn vrij relax. De trainer ook. We doen ook wat spelletjes tussendoor, het is Joseph Oosting (assistent-trainer, red.) die dat soort dingen bedenkt. Maar het is ook vooral een normale week, ik denk dat dat het belangrijkste is."

Voor een aantal selectiespelers van Vitesse valt de bekerfinale zondag in de Ramadan. Het gaat dan in ieder geval om Oussama Tannane, Bilal Bayazit en Oussama Darfalou. Die eten en drinken niet overdag, maar dat hoeft geen probleem te zijn, denkt trainer Thomas Letsch. "Zij weten precies hoe ze daar mee om moeten gaan."

Vitesse speelt zondagavond om 18.00 uur de bekerfinale tegen Ajax in de Rotterdamse Kuip. Omroep Gelderland is daar LIVE bij! Radio Gelderland zendt de wedstrijd helemaal uit. Vanaf 17.00 uur begint de voorbeschouwing op deze grote wedstrijd, vanaf 18.00 uur zullen verslaggevers Jesper Giesen (RTV Arnhem) en Sander Maassen van den Brink je op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in het duel. Je hoeft dus helemaal niks te missen van deze wedstrijd. Meer informatie vind je op www.omroepgelderland.nl/bekerfinale