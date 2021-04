Marcouch treedt op bij schending maatregelen rond bekerfinale: 'Vier het thuis'

Dat zei Marcouch vrijdag nadat hij op vmbo 't Venster met een aantal Vitesse-junioren de geel-zwarte vlag hees. "Mooi om te zien hoe hard zij werken door het gewone leren te combineren met voetbal", vindt de burgervader.

Marcouch vindt het vooral 'geweldig om te zien' hoe de stad de bekerfinale nu al viert. "Het brengt mensen ook bij elkaar. Hopelijk blijft dat zo mooi tot en met zondag."

De tekst gaat verder onder de video

De burgemeester noemt het 'triest' dat een eventuele bekerwinst niet uitbundig gevierd kan worden door corona. "Mijn oproep aan iedereen is, ook in het belang van de stad, Vitesse en onze gezondheid; kijk vooral thuis met je gezin en familie. Maak daar plezier. Hoe graag je de finale misschien ook samen wilt kijken: doe dat niet."

'Beroep op verantwoordelijkheid'

"Maak de stad en Vitesse trots door je ook aan de coronamaatregelen te houden", vraagt Marcouch. "Ik doe een groot beroep op de verantwoordelijkheid van Vitesse-supporters, ook om elkaar aan te spreken."

Een huldiging zoals vier jaar geleden zal niet gaan, weet Marcouch. "Maar we zijn met Vitesse en de supportersverenging aan het nadenken over mooie alternatieven. Mogelijk kunnen we online of op andere manieren dingen doen."

'Jongens winnen beker over acht jaar'

Huidig hoofd jeugdopleiding van Vitesse Edward Sturing kijkt met trots naar 'zijn jongens' op 't Venster. "Dat zijn de jongens die over acht jaar de bekerfinale gaan winnen", weet het clubicoon. Maar hun opleiding blijft heel belangrijk, legt Sturing uit. "Degenen die echt profvoetballer worden, dat is maar een klein aantal. En dan nog ben je op 35e uitgevoetbald en moet je nog 30 jaar verder met je leven. Zij moeten op jonge leeftijd dus overal al presteren: zowel op het veld als op school. Dat is echt pittig."

Tekst gaat verder na de video.

Bij de vorige bekerwinst zat Sturing nog als assistent op de bank. Ook dit keer heeft hij vertrouwen in een goede afloop. "We draaien een goed seizoen. Bovendien hebben wij vrijdag voor het laatst gevoetbald, dus de tijd gehad om te herstellen." Terwijl tegenstander Ajax gisteren nog in Rome speelde, ziet Sturing. "Die vliegen vandaag nog terug."

'De Korenmarkt was fantastisch'

Ook Sturing sluit zich aan bij de oproep van de burgemeester om niet bij elkaar te komen en afstand te bewaren. "Hartstikke moeilijk natuurlijk, omdat we het feest van vier jaar geleden voor ogen hebben. Dat was toen fantastisch op de Korenmarkt. Mensen willen naar elkaar toe en dat samen vieren. Maar dat is nu niet mogelijk en moeten we ook niet willen."

'Sondre Tronstad maakt winnende'

Over het scoreverloop is Sturing kordaat. "We gaan winnen met penalty's. Het wordt in de reguliere speeltijd 1-1." De Noor Sondre Tronstad maakt volgens hem de winnende treffer vanaf elf meter.

Marcouch durft een exacte voorspelling niet aan, maar gaat ervan uit dat 'we winnen'. "Dat is wel de opdracht die het team meekrijgt naar Rotterdam", laat de burgemeester weten. Met welke cijfers, maakt hem niet uit. "Winnen!"

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier