Futselaar baart opzien door aanmelding voor marathon Enschede

Dat is opzienbarend, want vorig weekend liep hij nog mee in de marathon van Siena in Italië. De 29-jarige Arnhemmer viel daar na 30 kilometer uit met kuitproblemen.

Normaal gesproken duurt het zeker een maand na een marathon om weer een nieuwe poging te kunnen wagen. Maar Futselaar is er dus een week later alweer bij. "Voor nu kijk ik uit naar de strijd van zondag. Het liefste had ik vorige week de race uitgelopen, maar dat hoort ook bij de sport. Ik heb mezelf afgevraagd waarom ik niet zou starten aanstaande zondag. Naast de kuit voelde ik mij goed in Siena. Met groen licht van de medische kant en de zin om te racen ga ik vol goede moed de wedstrijd lopen zondag."

Tijd verbeteren

Hij wil proberen zijn Olympische limiettijd van 2.11.30 te verbeteren. Nederland heeft maar drie startplekken op de Spelen in Tokio en de tijd van Futselaar is momenteel de vijfde.

Dit zijn momenteel de vijf atleten die aan de Olympische limiet hebben voldaan:

Abdi Nageeye (Rotterdam 2019 – 2u06.17)

Khalid Choukoud (Siena 2021 – 2u09.55)

Bart van Nunen (Valencia 2020 – 2u10.14)

Björn Koreman (Wenen 2020 – 2u11.07)

Frank Futselaar (Valencia 2020 – 2u11.30)