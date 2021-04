Gestort granuliet niet schadelijk voor mens en milieu, zegt Arcadis

De stof granuliet, die onder meer is gestort in de Gelderse zandwinplas Over de Maas bij Dreumel, is daar niet schadelijk voor mensen of het milieu. Dat concluderen onderzoekers van Arcadis, meldt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat vrijdag.

Er heerste veel onrust over de granulietstort omdat er mogelijk giftige stoffen in het water zouden komen. Maar de onderzoekers hebben niets van de gevaarlijke stof acrylamide aangetroffen in Over de Maas.

Granuliet is fijngemalen granietsteen en een restproduct uit de asfaltindustrie. Het wordt onder meer gebruikt om bodems van plassen op te hogen. In de stof zit een bindmiddel waarover zorgen heersten dat het kankerverwekkend zou zijn.

'We zijn geen afvalput'

De provincie Gelderland probeerde in september vorig jaar de stort een halt toe te roepen. Ze stelde dat overtollige bagger alleen nog mag worden gestort in onderwaterstortlocaties en niet zoals bij Over de Maas. "We snappen dat je ergens met je afval heen moet, maar we zijn niet de afvalput van Noordwest-Europa", zei gedeputeerde Peter Drenth.

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven vindt het 'vervelend dat mensen zich zorgen hebben gemaakt over het gebruik van granuliet'. Ze is blij dat het rapport van Arcadis er nu ligt en hoopt dat de zorgen die leven bij omwonenden van Over de Maas nu zijn weggenomen.

